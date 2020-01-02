Тренерский тренд и Месси в сборной. Год пестрых эмоций футбольной Аргентины

2018-й футбольный год аргентинцы заканчивали с бешеным выплеском эмоций от скандального, сакрального и невероятно драматического "Финала века", решающего поединка за титул победителя Копа Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бокой Хуниорс". Перенос последнего матча в Мадрид накрутил нервы всем, а триумф миллионеров в экстра-таймах стал пиком их могущества. Все это немного заставило аргентинцев забыть о провале сборной на чемпионате мира и очередном прощании Месси с национальной командой.

И вот в 2019-м он вернулся, а сам год для этой страны поместил еще больше интересных событий на зеленых полях.

Среди главных тенденций выделим продолжение укрепления авторитета аргентинской тренерской школы. Маурицио Почеттино вытащил "Тоттенхэм" в финал Лиги Чемпионов, чего точно не прогнозировали. В той же Англии на уровне Чемпионшипа зажигает Марсело Бьелса. Сквозь сито плей-офф он сразу не вытянул "Лидс Юнайтед" в Премьер Лигу, но сейчас вновь держит свою команду на верху турнирной таблицы.

В самой Аргентине и за ее пределами больше всего разговоров о Марсело Гальярдо, его "Ривер Плейт" является реально лучшим в стране и только чудо с дублем Габигола не позволили ему второй раз подряд взять трофей Либертадорес. А вспомните, что Гальярдо считали одним из главных претендентов на место главного тренера в "Барселоне", ведь в завершении работы с каталонцами Эрнесто Вальверде почти никто не сомневается.

Среди других успешных за рубежом аргентинцев был Хорхе Сампаоли, который весьма посредственный "Сантос" поднял в сильнейшем чемпионате обеих Америк - бразильском - до второго места. Герардо "Тата" Мартино, после успехов в МЛС, мощно взялся за реорганизацию сборной Мексики, в настоящее время им там очень довольны. Антонио "Эль Турко" Моамед вернулся в "Монтеррей", чтобы хорошо с ним выступить на клубном чемпионате мира и взять очередной чемпионский титул.

"Бока" после Гильермо Барросы Скелотто пока ищет своего наставника. Ставка на прагматика Густаво Альфаро не удовлетворила руководство, тем более он проиграл полуфинальный поединок в Либертадорес врагам из "Ривер Плейт". Теперь флаг самой популярной в стране команды взял в руки Мигель Анхель Руссо. Ему обещают новые приобретения (не менее четырех), но и результат хотят видеть сразу. Приход того же Даниэле Де Росси не просто красивый пиар, наличие его и Карлитоса Тевеса разжигает аппетиты руководства и безразлично сколько тем звездам лет. Очередным топ-приобретением должен стать Паоло Герреро, крутой форвард и большой профи (если забыть странную историю со следами кокаина в его организме). Он провел прекрасный последний сезон в Бразилии, отлично сыграл за сборную на Копа Америка, но перуанцу 35.

В отличие от наставника "Боки", Гальярдо сам определяет акцент в комплектовании команды, по крайней мере без его согласия футболистов не подписывают. Поражение от "Фламенго" одновременно болезненно и полезно. У "Наполеона" есть все основания требовать дорогих приобретений, тем более он не сторонник резких изменений, поэтому длинных списков не составит.

Важно и то, что в самой Аргентине интересные тренеры возглавляют не только супер грандов. Прошлый чемпионат в апреле выиграл "Расинг" во главе с ярким наставником Эдуардо Коудетом, сейчас его уже заманили в Бразилию. Высоко оценили и второе место в том первенстве клуба "Дефенса и Хустисиа" во главе с Себастьяном Беккасесе, когда-то правой рукой Сампаоли. Теперь он взял значительно более мощный "Расинг". Также достойны особого упоминания наставник "Атлетико Тукумана" Рикардо Зиелински и тренер "Велес Сарсфилд" Габриэль "Эль Гринго" Хейнце.

А вот их коллегу Диего Дабове хвалят значительно меньше, хотя его "Аргентинос Джуниорс" возглавляют турнирную таблицу чемпионата. Однако игра команды не настолько хороша, как текущий результат. Также, все понимают, что главные фавориты "Ривер" и "Бока" часть очков потеряли, концентрируясь на Либертадорес. Отставая на три и одно очко соответственно, они способны быстро наверстать упущенное.

Лучшими игроками чемпионата 2019/2020 после 16-ти из 23-х туров является Игнасио Фернандес из "Ривер Плейт". Хавбек стал не менее важным в игре миллионеров чем в прошлом году был "Пити" Мартинес. Из других футболистов больше всего понравились двое подчиненных Гальярдо - форвард Рафаэль Сантос Борре и полузащитник Николас Де Ла Круз. У "Боки" вратарь Эстебан Андрада является главным персонажем. Из других заслуживают внимания полузащитник "Лануса" с широким спектром действия Марселино Морено и левый латераль "Тажерес де Кордоба" Энцо Диас.

Год 2019 мог быть еще и личным рекордом для колоритного атакующего игрока скромного "Колонна" 34-летнего Хосе Луиса "Пулгы" Родригеса, атакующего игрока с совершенно неповторимой манерой действия. Он дотянул свой клуб до финала Копа Судамерикана, в котором не реализовал пенальти, который мог дать шанс на успех, но матч "Колон" проиграл, хотя Родригеса номинировали на звание футболиста года в Южной Америке.

И напоследок о сборной, очень болезненной для аргентинцев теме. Сначала все предполагали, что Месси сделает длинную паузу и вернется под бело-голубой флаг где-то в начале 2020-го, чтобы сыграть на полудомашнем Копа Америка. Но он взял на себя большую ответственность и поехал с командой на континентальный форум в Бразилию. Для самого Лео турнир выдался чрезвычайно сложным, для сборной же полным абсолютно противоположных эмоций. Третье место и поражение в полуфинале от хозяев при некоторой симпатии именно к сопернику арбитров, результат приличный. Другое дело, что проблем было немало. Далеко не все футболисты смогли выдержать темп, страдала целостность игры, зато впервые за много лет Серхио Агуэро был столь же эффективным в сборной, как и в клубе.

Поэтому 2019-й был для аргентинского футбола временем сдержанного оптимизма.