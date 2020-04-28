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Агуэро: Не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной – Лионель первый, кто страдает после неудач

Южная Америка
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Брат за брата – дальше вы знаете

Агуэро: Не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной – Лионель первый, кто страдает после неудач
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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал о том, как форвард "Барселоны" Лионель Месси переживает неудачи в стане национальной сборной Аргентины. Цитирует страйкера "горожан" Goal.com и TyC Sports.

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"Любой соперник осложняет твою жизнь. Нам очень грустно проигрывать в составе сборной. Мы страдаем и проходим через трудное время после поражений. Я могу сыграть на ЧМ-2022, несмотря на проблемы с коленом".

"Мы с Месси вместе с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в главной команде страны. Он первый, кто страдает после неудач, но продолжает приезжать в лагерь сборной. Месси очень быстрый, не дает соперникам времени реагировать. Лионеля невозможно изучить".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Серхио Агуэро
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Источник:
Goal.com

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