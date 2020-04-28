Агуэро: Не понимаю тех, кто критикует Месси за игру в сборной – Лионель первый, кто страдает после неудач
Брат за брата – дальше вы знаете
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал о том, как форвард "Барселоны" Лионель Месси переживает неудачи в стане национальной сборной Аргентины. Цитирует страйкера "горожан" Goal.com и TyC Sports.
"Любой соперник осложняет твою жизнь. Нам очень грустно проигрывать в составе сборной. Мы страдаем и проходим через трудное время после поражений. Я могу сыграть на ЧМ-2022, несмотря на проблемы с коленом".
"Мы с Месси вместе с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в главной команде страны. Он первый, кто страдает после неудач, но продолжает приезжать в лагерь сборной. Месси очень быстрый, не дает соперникам времени реагировать. Лионеля невозможно изучить".
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