Человек-столетие. О Крестном Отце мирового футбола

Ровно сто лет, три месяца и восемь дней прожил Жан-Мари Фостен Гйодефруа де Авеланж. Вместо всего этого набора имен его звали сокращенно – Жоао. 24 года он руководил мировым футболом, но огромное влияние сохранил за собой гораздо дольше. Человек-эпоха, глыба, но точно не в положительном смысле. В частности, его называли Крестным Отцом мирового футбола. Как и литературный (или киношный) мафиози, он сам отошел от дел, но в отличие от дона Корлеоне, Авеланж не был выходцем из бедноты.

Если бы он был жив, то сегодня праздновал бы День рождения, 104-й.

Авеланж происходит из семьи бельгийских эмигрантов. Его отец как-то ехал в коммерческих делах из Бельгии через Англию в США. В дороге он почему-то задержался и опоздал на свой трансатлантический рейс, расстроился. А потом обрадовался – он имел билет на тот самый единственный рейс "Титаника".

У семьи Авеланжей есть своя интересная олимпийская история. Брат нашего героя Жулио принял участие в Олимпиаде 1932-го года в Лос-Анджелесе, выступал в плавании. Через четыре года в Берлине уже поплыл сам Жоао. Это была некая программа действий, которую составил отец Жозеф Фаустен. Например, Жоао Авеланж очень любил футбол и выступал в молодежном составе "Флуминенсе" на позиции левого защитника. Отец заставил покинуть непрестижную игру и отправил сына в секцию плаванием, там, по его мнению, легче было стать выдающимся спортсменом, а еще это дело для благородных особей. Кстати, отец не смог поболеть за детей на Олимпиадах, он умер накануне Игр-1932. Интересно также, что Жоао в 36 лет сыграет на Играх в Хельсинки за ватерпольную сборную Бразилии. Но поражает даже не это. В 1948-м после купания в реке Тиете он заболел тифом. Все было очень плохо, с 85-и килограммов Авеланж похудел до 50-и. И все же он иногда не сдавался, целеустремленность всегда отличала его.

На Олимпиаде в Мельбурне 1956 это был уже не спортсмен, а руководитель делегации. В 1958-м на легендарном чемпионате мира – одним из руководителей делегации. Да, он любил футбол, но четкий выбор в сторону административной работы в нем сделал, понимая, какую бешеную волну успеха подхватила сборная Диди, Пеле и Гарринчи. Успех – это популярность, а популярность – это деньги и влиятельные знакомства. Победы "селесао" делали Жоао все более мощным, и в определенный момент он потерял бдительность и начал заигрываться. В день 14-го июня 1974-го года он должен был победить, или же окончательно убить свою карьеру и, возможно, даже сесть в тюрьму.

Тогда во время 39-го конгресса ФИФА Жоао Авеланж конкурировал с рафинированным джентльменом Стэнли Роузом за пост президента этой организации.

На тот момент Авеланжу опасно было возвращаться на родину, ведь обманутые им бизнесмены грозились осудить хитреца. Из-за коррупционных сделок в компании, которая имела монополию на производство и продажу в Бразилии автобусов, тоже светит тюрьма. А еще и военные, которые тогда полностью руководили страной, хотели убрать Сеу Жоао и поставить на должность футбольного руководителя одного из генералов.

Поэтому Авеланжу нужно было только побеждать на конгрессе ФИФА во Франкфурте-на-Майне. Накануне главного голосования он получил от военных приказ не голосовать за допущение Тайваня к участию в соревнованиях под эгидой ФИФА. Но Авеланж рискнул. Он поддержал Тайвань, уговорив его представителей согласиться выступать именно не под названием Китай – так официально называется страна, которая считает коммунистический Китай оккупированной территорией. Такой шаг предоставил дополнительные четыре голоса. Окончательный счет – 68 против 52. Стэнли Роуз не то что бы не умел вести переговоры, он не считал нужным хитрить. Англичанин верил в свою программу, личный авторитет и, что для него стало фатальным, не хотел менять футбол в сторону коммерциализации. Популярность же этого вида спорта тогда уже достигла невероятных высот, а развитие СМИ, особенно телевидение, открывало путь до сотен миллионов прибыли в любой валюте.

Клубы это давно поняли и начали зарабатывать, но на уровне сборных Роуз и другие старорежимные руководители пытались все оставить как есть. Если бы коммерциализацию в футболе начал Роуз и другие джентльмены, то вполне вероятно, что футбол сейчас имел бы другой вид. Зато пришел Авеланж, а впоследствии он приведет Блаттера и Тейшейру.

Владелец Adidas Хорст Даслер очень помог бразильцу возглавить ФИФА, за что надеялся стать титульным спонсором всех крупных соревнований на уровне сборных. Впоследствии Авеланж и Даслер еще пропихнули на должность генсека МОК испанца Хуана Антонио Самаранча, захватив управления спортивным миром в свои руки. Стоит честно сказать, что Авеланж и его клан действительно сделали чемпионаты мира сверхприбыльными, бюджет 1974-го года в двадцать раз меньше бюджета 1994-го. Олимпиады вообще вышли в плюс после ужасного коммерческого провалы Игр в Мельбурне и политических конфронтации Игр 1980-го и 1984-го годов.

Но Авеланж и его знакомые работали в первую очередь на собственные карманы и взятки стали достигать космических сумм. Бразилец ничего не гнушался.

Как-то Жоао встретился с председателем организационного комитета чемпионата мира-1982, бывшим финансовым директором мадридского "Реала" Раймундо Сапортой и приказал отдать 400 вип-билетов на самые крутые матчи. Сеньор Раймундо возмутился такому вымогательству и отказал. Тогда 66-летний (!!!) Авеланж едва не побил 55-летнего Сапорта и закрыл его в номере отеля, пообещав не пускать в туалет, а также не кормить и не давать пить – кристально чистый бандитизм. Тем более, вспомним, что Сеу Жоао был крепким дядькой с довольно таки суровой внешностью. Чем закончилась та история, надеюсь, вы уже догадались.

Очень хитрый, неутомимый, и довольно грубый – так характеризовали Авеланжа подчиненные. Последнее время ему мешало, поэтому Жоао взял в свою команду (или банду) совсем иного по поведению человека.

С ласковым лицом, мягким голосом и идеальными манерами – это Зепп Блаттер. Его поставили на должность генерального секретаря ФИФА, убрав последнего из когорты джентльменов Гельмута Кайзера.

Выборы же Авеланж выигрывал за счет маленьких и бедных стран – их представителей подкупали, а самым федерациям обещали хоть немного денег и различные африканцы и азиаты просто давали больше голосов, чем высокоразвитые футбольные государства.

В 1998-м Жоао покинул пост президента ФИФА, его место занял Блаттер, в МОК он был до 2011-го. И чем дальше, тем больше расследования душили старика. Взялись и за его тестя Рикардо Тейшейру. В 2012-м году в Швейцарии был вынесен приговор, однако посадить Авеланжа не могли. В 2007-м году в Рио-де-Жанейро открыли футбольный стадион, который назвали в его честь, однако это продолжалось недолго. Сейчас арена носит имя Нилтона Сантоса, ведь бывший руководитель ФИФА вызывает ассоциации с гигантской коррупцией. Когда Авеланж умер летом 2016-го, ни один политик и государственный деятель не вспомнил о нем, слишком густой была тень преступных поступков.