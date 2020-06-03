Диего Марадона продлил контракт с аргентинским клубом

Диего Марадона задержится в аргентинской команде "Химнасия и Эсгрима". Об этом передает официальный сайт команды.

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Аргентинская легенда еще на один сезон продлил контракт с командой. У руля "Химнасии" он встал в сентябре прошлого года.

#Deportes Diego #Maradona continuará en Gimnasia y Esgrima de la Plata https://t.co/vHqN9Azl7r — Radio EME (@Radio_Eme) June 3, 2020

Текущий сезон не очень получился у Марадоны и его команды - они заняли лишь 19-е место.