Диего Марадона продлил контракт с аргентинским клубом
Еще на один сезон
Диего Марадона задержится в аргентинской команде "Химнасия и Эсгрима". Об этом передает официальный сайт команды.
Аргентинская легенда еще на один сезон продлил контракт с командой. У руля "Химнасии" он встал в сентябре прошлого года.
#Deportes Diego #Maradona continuará en Gimnasia y Esgrima de la Plata https://t.co/vHqN9Azl7r— Radio EME (@Radio_Eme) June 3, 2020
Текущий сезон не очень получился у Марадоны и его команды - они заняли лишь 19-е место.
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