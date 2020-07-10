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Нашел пристанище в Бразилии: экс-форвард Челси покинул Герту и перешел в Ботафого

Южная Америка
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Когда-то неплохо зажигал в Лондоне

Нашел пристанище в Бразилии: экс-форвард Челси покинул Герту и перешел в Ботафого
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Победитель Лиги чемпионов в составе лондонского "Челси" Саломон Калу перешел в бразильский "Ботафого" на правах свободного агента. Последним клубом 34-летнего ивуарийского исполнителя была берлинская "Герта".

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Напомним, в мае берлинский клуб отстранил Саломона за нарушение правил социального дистанцирования – Калу вел прямой эфир с телефона во время медицинского осмотра и мешал медикам провести тест на коронавирус.

В сезоне-2019/20 Калу сыграл 5 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.

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В статье: Герта (Берлин) Ботафого (Рио-де-Жанейро) Саломон Калу
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