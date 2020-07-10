Нашел пристанище в Бразилии: экс-форвард Челси покинул Герту и перешел в Ботафого

Победитель Лиги чемпионов в составе лондонского "Челси" Саломон Калу перешел в бразильский "Ботафого" на правах свободного агента. Последним клубом 34-летнего ивуарийского исполнителя была берлинская "Герта".

Напомним, в мае берлинский клуб отстранил Саломона за нарушение правил социального дистанцирования – Калу вел прямой эфир с телефона во время медицинского осмотра и мешал медикам провести тест на коронавирус.

Bienvenue, Kalou! Craque marfinense é o novo jogador do BOTAFOGO! #PutFire ⭐???????? pic.twitter.com/xchDuigGTp — Botafogo F.R. (de ????) (@Botafogo) July 9, 2020

В сезоне-2019/20 Калу сыграл 5 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.