Нашел пристанище в Бразилии: экс-форвард Челси покинул Герту и перешел в Ботафого
Когда-то неплохо зажигал в Лондоне
Победитель Лиги чемпионов в составе лондонского "Челси" Саломон Калу перешел в бразильский "Ботафого" на правах свободного агента. Последним клубом 34-летнего ивуарийского исполнителя была берлинская "Герта".
Читайте такжеГерта отстранила Калу – Саломон жал руки партнерам и мешал доктору делать тест на COVID-19
Напомним, в мае берлинский клуб отстранил Саломона за нарушение правил социального дистанцирования – Калу вел прямой эфир с телефона во время медицинского осмотра и мешал медикам провести тест на коронавирус.
Bienvenue, Kalou! Craque marfinense é o novo jogador do BOTAFOGO! #PutFire ⭐???????? pic.twitter.com/xchDuigGTp— Botafogo F.R. (de ????) (@Botafogo) July 9, 2020
В сезоне-2019/20 Калу сыграл 5 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...