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По рекомендации Пепа: экс-помощник Гвардиолы возглавит Фламенго

Южная Америка
(1 голосов)

Речь о Доменеке Торренте

По рекомендации Пепа: экс-помощник Гвардиолы возглавит Фламенго
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58-летний испанский специалист Доменек Торрент сегодня возглавит бразильский "Фламенго". Торрент являлся ассистентом Хосепа Гвардиолы в каталонской "Барселоне", мюнхенской "Баварии" и английском "Манчестер Сити".

Читайте такжеБывший ассистент Гвардиолы признался, что игроки Баварии не послушали Пепа в матче с Реалом в 2014 году

По информации испанского издания Marca, клуб из Рио-де-Жанейро подпишет с Торрентом контракт на полтора года. Отмечается, что ключевой стала именно рекомендация Пепа.

Ранее Торрент возглавлял "Нью-Йорк Сити".

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В статье: Хосеп Гвардиола Фламенго (Рио-де-Жанейро) Доменек Торрент
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Источник:
Marca

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