По рекомендации Пепа: экс-помощник Гвардиолы возглавит Фламенго
Речь о Доменеке Торренте
58-летний испанский специалист Доменек Торрент сегодня возглавит бразильский "Фламенго". Торрент являлся ассистентом Хосепа Гвардиолы в каталонской "Барселоне", мюнхенской "Баварии" и английском "Манчестер Сити".
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По информации испанского издания Marca, клуб из Рио-де-Жанейро подпишет с Торрентом контракт на полтора года. Отмечается, что ключевой стала именно рекомендация Пепа.
Ранее Торрент возглавлял "Нью-Йорк Сити".
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Источник:Marca
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