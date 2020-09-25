Либертадорес. Магия гороскопов Бока и коронавирусный Фламенго

Группа А

"Барселона" (Эквадор) - "Фламенго" (Бразилия) 1:2

"Джуниор" (Колумбия) - "Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) 4:1

Вся магия игры и результатов "Индепендиенте дель Важе", а это три подряд победы (разгром "Фламенго" неделю назад) развалилась в матче с "Джуниором" – первое поражение и первые пропущенные голы, сразу четыре.

А вот "Фла" таки победил. Несмотря на наличие трех травмированных футболистов и пять с коронавирусом. Сейчас же ситуация у действующего обладателя трофея совершенно тяжелая. Уже после матча в Эквадоре общее количество футболистов, отправленных на самоизоляцию, достигла отметки 16! Кем играть дальше – просто не понятно.

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Группа В

"Тигре" (Аргентина) - "Боливар" (Боливия) 1:1

"Гуарани" (Парагвай) - "Палмейрас" (Бразилия) 0:0

Идеально прагматичной командой пока выглядит "Палмейрас", который не проигрывает еще со времен чемпионата штата (который команда выиграла) и спокойно приобретает очки. На этот раз в противостоянии с довольно агрессивным "Гуарани". Отметим, что 19-летнего хавбека "Палмейрас" Габриэля Менино уже вызвали на матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 (или когда он там состоится).

Группа С

"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Коло Коло" (Чили) 2:0

"Хорхе Вилстерманн" (Боливия) - "Пеньяроль" (Уругвай) 3:1

Аргентинский инсайд "Пато" Родригес с сезона 2016/2017 не знал счастья и просто почти не играл, но перешел в боливийского "Хорхе Вилстерманна" и в матче с "Пеньяролем" ударил дуплетом, что принесло его команде важную победу. Правда дальше боливийцев ждет два матча на выезде без помощи высокогорья.

Группа D

ЛГУ (Эквадор) - "Сан Пауло" (Бразилия) 4:2

"Бинасионал" (Перу) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 0:6

Показатели перуанского "Бинасионала" просто удивительные: после стартовой сенсационной победы над "Сан Пауло" 2:1 "Пумы юга" следующие три матча проиграли с общим счетом 0-15, из них два "Ривер Плейту" – 0:8 и на этот раз 0:6.

Аргентинский гранд опередил "Сан Пауло", который провалил выезд в Кито и бездарно проиграл ЛДУ. Теперь судьба тренера Фернандо Диница зависит от каждого следующего результата, ведь выйти из группы будет очень трудно и поэтому даже текущее третье место в чемпионате может не спасти наставника.

Группа Е

"Интернасионал" (Бразилия) - "Гремио" (Бразилия) 0:1

"Америка" (Колумбия) - "Универсидад Католика" (Чили) 1:1

В этой группе шансы на плей-офф сохраняют все команды, однако лучшей ситуация выглядит для "Гремио", несмотря на все последние проблемы команды. "Бессмертные трехцветные" победили самого своего врага "Интер" на его поле и теперь имеют на финише группового этапа два домашних матча, тогда как сосед-соперник, наоборот, два выездных. Судьбу очередного ГреНала (427-го) решил невероятный дальний подкрученный удар Пепе. Ну а тренер Ренато Гаушо является проклятием для "Интера". С 2018-го его команда не уступает в самом горячем из крупных бразильских дерби. Личный счет Ренато-тренера в матчах против "колорадос" – 9 побед, 11 ничьих и 3 поражения.

Однако общий счет главных боев в Порту-Алегри в пользу "Интера", 156 побед. У "Гремио" – 135.

Группа F

"Эстудиантес де Мерида" (Венесуэла) - "Насиональ" (Уругвай) 1:3

"Алианза" (Перу) - "Расинг" (Аргентина) 0:2

Впервые в этом розыгрыше уругвайский "Насиональ" пропустил но и впервые забил более чем один гол. В результате команда добыла четвертую подряд победу и пока единственная получила гарантированную путевку в плей-офф. Победу команде принес дубль 21-летнего нападающего Тьяго Весино, в услугах которого уже заинтересованы несколько клубов итальянской Серии А и лиссабонский "Спортинг".

Победил и "Расинг" Себастьяна Беккасесе, молодого, экспрессивного и очень интересного тренера, который в свои 39 лет успел побыть первым помощником Сампаоли и потренировать самостоятельно в качестве главного пять раз.

Группа G

"Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) - "Олимпия" (Парагвай) 2:1

"Делфин" (Эквадор) - "Сантос" (Бразилия) 1:2

Скромный клуб аргентинской столицы "Дефенса и Хустисиа" максимально успешно сыграл два матча после возобновления соревнований, что вывело его на второе место в подгруппе, но если в предыдущем туре подчиненные Эрнана Креспо одержали уверенную победу, то теперь было достаточно проблем. Победа вывела их на второе место, удержать которое будет очень нелегко, ведь впереди два выездных матча.

Победу "Сантосу" принес гол ветерана флангового бегунка Мариньо, который проводит блестящий сезон.

Группа Н

"Индепендиенте Медельин" (Колумбия) - "Бока Джуниорс" (Аргентина) 0:1

"Каракас" (Венесуэла) - "Либертад" (Парагвай) 2:1

Двое волшебников ведут за собой "Боку" в нынешнем году. Это тренер Мигель Анхель Руссо, который верит гороскопам, и атакующий хавбек Эдуардо Антонио Салвио. Оба давно известны в футболе и как не особо и топовые люди, но сейчас их время. С приходом в январе к рулю "генуэзцев" Руссо (второй раз), команда уже взяла чемпионство и идеально сконцентрированной вышла из карантина. Местные СМИ сразу вспомнили, что в последний раз "Бока" принимала Либертадорес в 2007-м именно под руководством Руссо, а такие совпадения для довольно суеверного местной публики больше чем совпадения. Салвио же крупных международных трофеев никогда не брал и поэтому его нынешние бомбардирские успехи особенно впечатляют – в последних восьми официальных матчах команды он провел 10 голов, в последних трех в Либертадорес отличился пять раз. На этот раз его точный удар принес победу в Медельине над местным "Индепендиенте".