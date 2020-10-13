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Агуэро: Месси – тотальный нытик, мы с ним как старая супружеская пара

Южная Америка
(1 голосов)

Серхио поведал несколько деталей о характере Лионеля

Агуэро: Месси – тотальный нытик, мы с ним как старая супружеская пара
Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" и национальной сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о своих отношениях с капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси. Агуэро делит с лидером "сине-гранатовых" комнату в отелях во время сборов "альбиселесте". Цитирует Серхио Sport.es.

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"Месси? Он тотальный нытик. Мы с ним как старая супружеская пара. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на утро он всегда жалуется".

"Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. За эти полтора часа Месси успевает сходить в душ и готов спускаться вниз, но я продолжаю сидеть в боксерках, разговаривать по телефону. И тут он начинает: "Ужин в девять, осталось полчаса". Я продолжаю листать ленту в социальных сетях и Лео снова: "Осталось 10 минут, мы здесь уже час". Да, ему очень не нравится опаздывать".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Серхио Агуэро
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (3)
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prockop4uck (Киев)
13.10.2020 в 15:01
Уже в открытую говорят. Что и стоило доказать. От мужского у него только шапка.
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+4
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2020 в 15:47
это просто говорит о том, что месси организован и пунктуален, но ты повёлся на слово "нытик")))
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
13.10.2020 в 16:03
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0
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