Агуэро: Месси – тотальный нытик, мы с ним как старая супружеская пара

Нападающий "Манчестер Сити" и национальной сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о своих отношениях с капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси. Агуэро делит с лидером "сине-гранатовых" комнату в отелях во время сборов "альбиселесте". Цитирует Серхио Sport.es.

"Месси? Он тотальный нытик . Мы с ним как старая супружеская пара. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на утро он всегда жалуется".

"Мы возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. За эти полтора часа Месси успевает сходить в душ и готов спускаться вниз, но я продолжаю сидеть в боксерках, разговаривать по телефону. И тут он начинает: "Ужин в девять, осталось полчаса". Я продолжаю листать ленту в социальных сетях и Лео снова: "Осталось 10 минут, мы здесь уже час". Да, ему очень не нравится опаздывать".