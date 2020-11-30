Не сдержала слезы из-за жеста игроков: дочь Марадоны впервые посетила матч Бока Хуниорс без Диего
Ее эмоции понятны
Дочь Диего Марадоны Дальма не смогла сдержать своих эмоций во время поединка первенства Аргентины между "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз" (2:0).
Игроки "Боки" почтили память легендарного исполнителя после гола Кардоны на 12-й минуте поединка – они положили на газон футболку с фамилией Диего, подошли к ложе, в которой он обычно сидел, и начали аплодировать. После финального свистка они вернулись к Дальме еще раз.
Con Dalma Maradona en la Bombonera, Cardona marcó un golazo y se lo dedicó a Diego ????pic.twitter.com/q7wfjJZLFy— Diario El Litoral (@DiarioElLitoral) November 29, 2020
25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие назвало причиной смерти футболиста острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, у него была обнаружена сердечная патология — дилатационная кардиомиопатия.
¡El momento de la noche! Los jugadores de Boca se acercaron a dedicarle el triunfo ante Newell´s a Dalma Maradona, que vivió el partido en el palco de su padre.#DiegoEterno pic.twitter.com/0XWZgli8jn— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 30, 2020
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