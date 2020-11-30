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Не сдержала слезы из-за жеста игроков: дочь Марадоны впервые посетила матч Бока Хуниорс без Диего

Южная Америка
(3 голосов)

Ее эмоции понятны

Не сдержала слезы из-за жеста игроков: дочь Марадоны впервые посетила матч Бока Хуниорс без Диего
Новина українською

Дочь Диего Марадоны Дальма не смогла сдержать своих эмоций во время поединка первенства Аргентины между "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз" (2:0).

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Игроки "Боки" почтили память легендарного исполнителя после гола Кардоны на 12-й минуте поединка – они положили на газон футболку с фамилией Диего, подошли к ложе, в которой он обычно сидел, и начали аплодировать. После финального свистка они вернулись к Дальме еще раз.

25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие назвало причиной смерти футболиста острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, у него была обнаружена сердечная патология — дилатационная кардиомиопатия.

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В статье: Диего Марадона Бока Хуниорс
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