Не сдержала слезы из-за жеста игроков: дочь Марадоны впервые посетила матч Бока Хуниорс без Диего

Дочь Диего Марадоны Дальма не смогла сдержать своих эмоций во время поединка первенства Аргентины между "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз" (2:0).

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Игроки "Боки" почтили память легендарного исполнителя после гола Кардоны на 12-й минуте поединка – они положили на газон футболку с фамилией Диего, подошли к ложе, в которой он обычно сидел, и начали аплодировать. После финального свистка они вернулись к Дальме еще раз.

Con Dalma Maradona en la Bombonera, Cardona marcó un golazo y se lo dedicó a Diego ????pic.twitter.com/q7wfjJZLFy — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral) November 29, 2020

25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие назвало причиной смерти футболиста острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, у него была обнаружена сердечная патология — дилатационная кардиомиопатия.