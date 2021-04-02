Торрейра: Когда мама умерла, я сообщил агенту о желании перейти в Бока – не хочу больше играть в Европе

Недавняя семейная трагедия заставила Лукаса Торрейру пересмотреть свою дальнейшую футбольную карьеру. Его мать скончалась в возрасте 53-лет из-за COVID-19. Цитирует хавбека "Арсенала", который выступает за "Атлетико" на правах аренды, сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Когда моя мама умерла, я сказал своему агенту, что хочу присоединиться к "Бока Хуниорс". Да, я больше не хочу играть в Европе. Я доволен тем, что у меня есть, деньги делают вас счастливыми, но ненадолго. Я хочу быть рядом со своей семьей, я им нужен".