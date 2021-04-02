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Торрейра: Когда мама умерла, я сообщил агенту о желании перейти в Бока – не хочу больше играть в Европе

Южная Америка
(1 голосов)

Все это очень грустно

Торрейра: Когда мама умерла, я сообщил агенту о желании перейти в Бока – не хочу больше играть в Европе

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Недавняя семейная трагедия заставила Лукаса Торрейру пересмотреть свою дальнейшую футбольную карьеру. Его мать скончалась в возрасте 53-лет из-за COVID-19. Цитирует хавбека "Арсенала", который выступает за "Атлетико" на правах аренды, сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Когда моя мама умерла, я сказал своему агенту, что хочу присоединиться к "Бока Хуниорс". Да, я больше не хочу играть в Европе. Я доволен тем, что у меня есть, деньги делают вас счастливыми, но ненадолго. Я хочу быть рядом со своей семьей, я им нужен".

"Буду настаивать на переходе в "Бока". Мой отец со слезами на глазах сказал, что время пришло. Я просто сильно этого хочу, надеюсь, что все получится".

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В статье: Бока Хуниорс Лукас Торрейра
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Источник:
Di Marzio

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