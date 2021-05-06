Экс-игрок киевского Динамо забил гол престижа в дебютном матче Тайсона за Интернасьонал
Опыт экс-горняка помог хозяевам
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интернасьонал" деклассировал "Олимпию Ансунсьон" в поединке 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес. Хозяева забили в ворота гостей шесть мячей, а пропустили лишь один гол.
При этом экс-нападающий "Металлиста" и "Шахтера" Тайсон вывел "Интернасьонал" на поле с капитанской повязкой на плече. Это был дебютный поединок для бывшего форварда "горняков". Он провел на поле 73 минуты.
Отметим, что Дерлис Гонсалес провел единственный гол гостей под занавес встречи – он отличился с пенальти. За "Динамо" Дерлис сыграл 71 матч, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.
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