Экс-игрок киевского Динамо забил гол престижа в дебютном матче Тайсона за Интернасьонал

"Интернасьонал" деклассировал "Олимпию Ансунсьон" в поединке 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес. Хозяева забили в ворота гостей шесть мячей, а пропустили лишь один гол.

При этом экс-нападающий "Металлиста" и "Шахтера" Тайсон вывел "Интернасьонал" на поле с капитанской повязкой на плече. Это был дебютный поединок для бывшего форварда "горняков". Он провел на поле 73 минуты.

Отметим, что Дерлис Гонсалес провел единственный гол гостей под занавес встречи – он отличился с пенальти. За "Динамо" Дерлис сыграл 71 матч, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.