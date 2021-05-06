  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Экс-игрок киевского Динамо забил гол престижа в дебютном матче Тайсона за Интернасьонал
В тренде

Экс-игрок киевского Динамо забил гол престижа в дебютном матче Тайсона за Интернасьонал

Южная Америка
(1 голосов)

Опыт экс-горняка помог хозяевам

Экс-игрок киевского Динамо забил гол престижа в дебютном матче Тайсона за Интернасьонал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интернасьонал" деклассировал "Олимпию Ансунсьон" в поединке 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес. Хозяева забили в ворота гостей шесть мячей, а пропустили лишь один гол.

Читайте также"Возвращаюсь счастливым" - Интернасьонал представил Тайсона

При этом экс-нападающий "Металлиста" и "Шахтера" Тайсон вывел "Интернасьонал" на поле с капитанской повязкой на плече. Это был дебютный поединок для бывшего форварда "горняков". Он провел на поле 73 минуты.

Отметим, что Дерлис Гонсалес провел единственный гол гостей под занавес встречи – он отличился с пенальти. За "Динамо" Дерлис сыграл 71 матч, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Олимпия (Парагвай) Интернасьонал (Бразилия) Дерлис Гонсалес Интернасьонал (Порту-Алегри)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...