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Сан-Паулу продаст игрока, чтобы вернуть долг Динамо за Че Че

Южная Америка
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Бразильский клуб должен выплатить "бело-синим" 2,65 миллиона евро

Сан-Паулу продаст игрока, чтобы вернуть долг Динамо за Че Че

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Сан-Паулу" в ближайшее время должно рассчитаться с "Динамо" по трансферу полузащитника Че Че. Об этом сообщает страница ColunaTricolor! в Твиттере, ссылаясь на слова директора клуба Карлоса Бельмонте.

По информации источника, "Сан-Паулу" рассчитывает продать нападающего Элинью в клуб "РБ Брагантино", а все полученные за этот трансфер деньги перешлет на счет "Динамо".

В апреле CAS обязал "Сан-Паулу" выплатить киевскому клубу 2,65 миллиона евро. Если долг не будет выплачен, то бразильский клуб накажут трансферным баном.

Напомним, Че Че перешел в "Динамо" летом 2018. В составе "бело-синих" бразилец провел 16 матчей, а в 2019-м был продан в "Сан-Паулу" за 5 млн евро. Сейчас 28-летний бразилец выступает за "Атлетико Минейро" на правах аренды.

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В статье: Атлетико Минейро Динамо (Киев) Сан-Паулу Че Че
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