Сан-Паулу продаст игрока, чтобы вернуть долг Динамо за Че Че
Бразильский клуб должен выплатить "бело-синим" 2,65 миллиона евро
Фото: ФК Динамо Киев
"Сан-Паулу" в ближайшее время должно рассчитаться с "Динамо" по трансферу полузащитника Че Че. Об этом сообщает страница ColunaTricolor! в Твиттере, ссылаясь на слова директора клуба Карлоса Бельмонте.
По информации источника, "Сан-Паулу" рассчитывает продать нападающего Элинью в клуб "РБ Брагантино", а все полученные за этот трансфер деньги перешлет на счет "Динамо".
В апреле CAS обязал "Сан-Паулу" выплатить киевскому клубу 2,65 миллиона евро. Если долг не будет выплачен, то бразильский клуб накажут трансферным баном.
Напомним, Че Че перешел в "Динамо" летом 2018. В составе "бело-синих" бразилец провел 16 матчей, а в 2019-м был продан в "Сан-Паулу" за 5 млн евро. Сейчас 28-летний бразилец выступает за "Атлетико Минейро" на правах аренды.
Популярное сейчас
- Два игрока Динамо не помогут в финале Кубка Украины против Зари
- Уехал на новой машине? Роналду пропустил тренировку Юве и посетил завод Ferrari вместе с Аньелли
- Иванов обслужит финал кубка, Ингулец потеряет лучшего игрока. Главные новости за 10 мая
- Тайсон: Хотел уехать из Украины уже после истории с расизмом
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО