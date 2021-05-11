Сан-Паулу продаст игрока, чтобы вернуть долг Динамо за Че Че

"Сан-Паулу" в ближайшее время должно рассчитаться с "Динамо" по трансферу полузащитника Че Че. Об этом сообщает страница ColunaTricolor! в Твиттере, ссылаясь на слова директора клуба Карлоса Бельмонте.

По информации источника, "Сан-Паулу" рассчитывает продать нападающего Элинью в клуб "РБ Брагантино", а все полученные за этот трансфер деньги перешлет на счет "Динамо".

В апреле CAS обязал "Сан-Паулу" выплатить киевскому клубу 2,65 миллиона евро. Если долг не будет выплачен, то бразильский клуб накажут трансферным баном.

Напомним, Че Че перешел в "Динамо" летом 2018. В составе "бело-синих" бразилец провел 16 матчей, а в 2019-м был продан в "Сан-Паулу" за 5 млн евро. Сейчас 28-летний бразилец выступает за "Атлетико Минейро" на правах аренды.

