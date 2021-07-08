Экс-тренер Челси, сборных Бразилии и Португалии вернулся в Гремио

72-летний бразильский специалист Луис Фелипе Сколари вернулся в "Гремио" – об этом сообщает пресс-служба клуба. Он подписал контракт до декабря 2022 года.

Под его руководством "Гремио" выигрывал бразильскую Серию А, Лигу Гаушу, Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки. В общей сложности Сколари провел 364 игры у руля "бессмертных" (третий наставник в истории клуба по количеству матчей). Он вполне может побить рекорд Ренато Гаушо (411 поединков).

Луис Фелипе тренировал огромное множество бразильских клубов, также работал в Японии, Кувейте, Саудовской Аравии, Узбекистане и Китае. Высшие точки его тренерской карьеры – сборная Бразилии (чемпион мира 2002), национальная команда Португалии и лондонский "Челси".