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Экс-тренер Челси, сборных Бразилии и Португалии вернулся в Гремио

Южная Америка
(3 голосов)

Опытный наставник

Экс-тренер Челси, сборных Бразилии и Португалии вернулся в Гремио

Gremio

Новина українською

72-летний бразильский специалист Луис Фелипе Сколари вернулся в "Гремио" – об этом сообщает пресс-служба клуба. Он подписал контракт до декабря 2022 года.

Под его руководством "Гремио" выигрывал бразильскую Серию А, Лигу Гаушу, Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки. В общей сложности Сколари провел 364 игры у руля "бессмертных" (третий наставник в истории клуба по количеству матчей). Он вполне может побить рекорд Ренато Гаушо (411 поединков).

Луис Фелипе тренировал огромное множество бразильских клубов, также работал в Японии, Кувейте, Саудовской Аравии, Узбекистане и Китае. Высшие точки его тренерской карьеры – сборная Бразилии (чемпион мира 2002), национальная команда Португалии и лондонский "Челси".

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В статье: Луис Фелипе Сколари Гремио (Порту-Алегри)
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Источник:
Gremio

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Комментарии (1)
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Просто док (Харьков)
08.07.2021 в 12:37
Легенда.
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