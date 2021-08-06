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ФИФА требует убрать половину звезд с эмблемы сборной Уругвая

Южная Америка
(2 голосов)

Олимпийские игры в почете у AUF

ФИФА требует убрать половину звезд с эмблемы сборной Уругвая

Footy Headlines

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Чиновники ФИФА хотят, чтобы сборная Уругвая изменила свою эмблему.

Технический спонсор Puma обеспечивает уругвайцев экипировкой, на днях компания представила дизайн новой футболки команды, однако немцы были вынуждены сообщить своему клиенту, что ФИФА потребовала убрать с эмблемы 2 из 4 звезд до старта ЧМ-2022.

Звезды на "значке" уругвайцев символизируют победы на ЧМ-1930, ЧМ-1950, Олимпийских играх-1924 и ОИ-1928. В ФИФА заявляют, что звезды за Олимпиады наноситься не должны. В Уругвайской ассоциации футбола (AUF) с таким решением не согласны, тамошние боссы уже готовят апелляцию.

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В статье: ФИФА Уругвай
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ol-g (Одесса)
06.08.2021 в 15:20
Так пусть скажут, что это просто звезды. Проблем-то?
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