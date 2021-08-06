ФИФА требует убрать половину звезд с эмблемы сборной Уругвая

Чиновники ФИФА хотят, чтобы сборная Уругвая изменила свою эмблему.

Технический спонсор Puma обеспечивает уругвайцев экипировкой, на днях компания представила дизайн новой футболки команды, однако немцы были вынуждены сообщить своему клиенту, что ФИФА потребовала убрать с эмблемы 2 из 4 звезд до старта ЧМ-2022.

Звезды на "значке" уругвайцев символизируют победы на ЧМ-1930, ЧМ-1950, Олимпийских играх-1924 и ОИ-1928. В ФИФА заявляют, что звезды за Олимпиады наноситься не должны. В Уругвайской ассоциации футбола (AUF) с таким решением не согласны, тамошние боссы уже готовят апелляцию.