Впервые за полвека. Атлетико Минейро – чемпион Бразилии
Долго не выигрывали золото первенства
Atletico Mineiro
"Атлетико Минейро" обыграл в гостях "Баию" (3:2) и за 2 тура до финиша чемпионата стал чемпионом Бразилии, оказавшись недосягаемым для оппонентов. Отметим, что команда из Белу-Оризонти выиграла медали во второй раз в своей истории и впервые с 1971 года.
Интересно, что сейчас за "Атлетико Минейро" выступает экс-форвард "Атлетико Мадрид" и "Челси" Диего Коста.
???? Torcemos contra o vento, lutamos contra o tempo e vencemos para a eternidade!— Atlético ???? (@Atletico) December 2, 2021
Domingo é dia de levar aquela foto da pessoa amada que não pôde viver este momento entre nós, mas estará presente de alma!
O GALO É CAMPEÃO BRASILEIRO!
???????? #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/NjVuTakw8R
В целом, клуб является одним из двух грандов своего штата (наряду с "Крузейро") и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии. "Атлетико" – сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Обладатель Кубка Либертадорес 2013 года.
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