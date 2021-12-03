Впервые за полвека. Атлетико Минейро – чемпион Бразилии

"Атлетико Минейро" обыграл в гостях "Баию" (3:2) и за 2 тура до финиша чемпионата стал чемпионом Бразилии, оказавшись недосягаемым для оппонентов. Отметим, что команда из Белу-Оризонти выиграла медали во второй раз в своей истории и впервые с 1971 года.

Интересно, что сейчас за "Атлетико Минейро" выступает экс-форвард "Атлетико Мадрид" и "Челси" Диего Коста.

???? Torcemos contra o vento, lutamos contra o tempo e vencemos para a eternidade!



Domingo é dia de levar aquela foto da pessoa amada que não pôde viver este momento entre nós, mas estará presente de alma!



O GALO É CAMPEÃO BRASILEIRO!



???????? #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/NjVuTakw8R — Atlético ???? (@Atletico) December 2, 2021

В целом, клуб является одним из двух грандов своего штата (наряду с "Крузейро") и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии. "Атлетико" – сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Обладатель Кубка Либертадорес 2013 года.