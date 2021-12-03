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Впервые за полвека. Атлетико Минейро – чемпион Бразилии

Южная Америка
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Долго не выигрывали золото первенства

Впервые за полвека. Атлетико Минейро – чемпион Бразилии

Atletico Mineiro

Новина українською

"Атлетико Минейро" обыграл в гостях "Баию" (3:2) и за 2 тура до финиша чемпионата стал чемпионом Бразилии, оказавшись недосягаемым для оппонентов. Отметим, что команда из Белу-Оризонти выиграла медали во второй раз в своей истории и впервые с 1971 года.

Интересно, что сейчас за "Атлетико Минейро" выступает экс-форвард "Атлетико Мадрид" и "Челси" Диего Коста.

В целом, клуб является одним из двух грандов своего штата (наряду с "Крузейро") и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии. "Атлетико" – сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии. Обладатель Кубка Либертадорес 2013 года.

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В статье: Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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