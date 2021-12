Атлетико Минейро подарил фанатам бесплатные татуировки в честь чемпионства

В начале декабря "Атлетико Минейро" обыграл в гостях "Баию" (3:2) и за 2 тура до финиша первенства Бразилии, став недосягаемым для преследователей, во второй раз в своей истории стал чемпионом страны. В последний раз команда брала золотые медали чемпионата аж в 1971 году.

В честь триумфа в клубе предложили своим болельщикам возможность бесплатно набить татуировки.

Несмотря на сильный дождь, многие счастливые поклонники "Атлетико Минейро" выстроились в очередь за памятной "гравировкой" на теле. Спонсором акции выступила строительная компания MRV.

Atlético Mineiro offered their fans free tattoos after the club won the Brasileirão for the first time in 50 years.



