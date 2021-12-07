Атлетико Минейро подарил фанатам бесплатные татуировки в честь чемпионства

В начале декабря "Атлетико Минейро" обыграл в гостях "Баию" (3:2) и за 2 тура до финиша первенства Бразилии, став недосягаемым для преследователей, во второй раз в своей истории стал чемпионом страны. В последний раз команда брала золотые медали чемпионата аж в 1971 году.

В честь триумфа в клубе предложили своим болельщикам возможность бесплатно набить татуировки.

Несмотря на сильный дождь, многие счастливые поклонники "Атлетико Минейро" выстроились в очередь за памятной "гравировкой" на теле. Спонсором акции выступила строительная компания MRV.