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Атлетико Минейро подарил фанатам бесплатные татуировки в честь чемпионства

Южная Америка
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Крутая инициатива

Атлетико Минейро подарил фанатам бесплатные татуировки в честь чемпионства

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В начале декабря "Атлетико Минейро" обыграл в гостях "Баию" (3:2) и за 2 тура до финиша первенства Бразилии, став недосягаемым для преследователей, во второй раз в своей истории стал чемпионом страны. В последний раз команда брала золотые медали чемпионата аж в 1971 году.

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В честь триумфа в клубе предложили своим болельщикам возможность бесплатно набить татуировки.

Несмотря на сильный дождь, многие счастливые поклонники "Атлетико Минейро" выстроились в очередь за памятной "гравировкой" на теле. Спонсором акции выступила строительная компания MRV.

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В статье: Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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