Объявлен преемник Оскара Табареса на должности главного тренера сборной Уругвая

Исполнительный комитет AUF объявил имя нового наставника сборной Уругвая. Национальную команду возглавил ее бывший игрок Диего Алонсо. Последним местом работы 46-летнего специалиста был американский "Интер Майами". Также до этого он тренировал несколько мексиканских, парагвайских и уругвайских клубов.

Диего в качестве игрока сборной Уругвая выигрывал серебро Кубка Америки-1999. На данный момент в южноамериканском отборе ЧМ-2022 "чарруа" идут на 7-м месте.

Оскар Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая, специалист руководил командой на протяжении 15 лет. Оскар руководил сборной Уругвая в 234 матчах, и это как минимум на 67 игр больше, чем у любого другого тренера мира, работавшего со сборной.