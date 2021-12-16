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В нем видели наследника Роналду. Экс-игрок Манчестер Юнайтед может переехать в Южную Америку

Южная Америка
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35 лет человеку уже

В нем видели наследника Роналду. Экс-игрок Манчестер Юнайтед может переехать в Южную Америку

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани может продолжить профессиональную карьеру в Бразилии.

Переговоры с 35-летним португальским исполнителем на данный момент ведет руководство клуба "Флуминенсе", бразильские боссы крайне заинтересованы в подписании свободного агента – об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Отметим, что последним местом работы Нани стал американский "Орландо Сити", который он покинул месяц назад.

Ранее Нани также защищал цвета "Спортинга", "Фенербахче", "Валенсии" и "Лацио". Во многом запомнился болельщикам благодаря своей технике. В свое время, после переезда Роналду в Мадрид, считалось, что Луиш станет новым лидером "Юнайтед".

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В статье: Луиш Нани Нани Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Фабрицио Романо
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