В нем видели наследника Роналду. Экс-игрок Манчестер Юнайтед может переехать в Южную Америку

Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани может продолжить профессиональную карьеру в Бразилии.

Переговоры с 35-летним португальским исполнителем на данный момент ведет руководство клуба "Флуминенсе", бразильские боссы крайне заинтересованы в подписании свободного агента – об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Отметим, что последним местом работы Нани стал американский "Орландо Сити", который он покинул месяц назад.

