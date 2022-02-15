Судья послушал. В Мексике особо честный игрок исправил цвет карточки арбитра для своего оппонента

На выходных в рамках очередного тура чемпионата Мексики по футболу встречались команды "УНАМ Пумас" и "Леон". Хозяева обыграли гостей со счетом 2:1.

Читайте также Жервиньо может перейти в мексиканский Пумас

На 89-й минуте поединка произошел интересный инцидент между двумя футболистами, вышедшими на замену. Нападающий "Пумаса" Вашингтон Коросо жестко сфолил на полузащитнике "Леона" Луисе Монтесе. Арбитр углядел в эпизоде отмашку локтем в голову сопернику в исполнении форварда хозяев и показал ему красную карточку.

Монтес быстро подбежал к рефери и сообщил, что Коросо ударил его по руке, а не по голове, после чего судья изменил свое решение и показал Вашингтону "горчичник".