Судья послушал. В Мексике особо честный игрок исправил цвет карточки арбитра для своего оппонента
С красной на желтую
ESPN
На выходных в рамках очередного тура чемпионата Мексики по футболу встречались команды "УНАМ Пумас" и "Леон". Хозяева обыграли гостей со счетом 2:1.
На 89-й минуте поединка произошел интересный инцидент между двумя футболистами, вышедшими на замену. Нападающий "Пумаса" Вашингтон Коросо жестко сфолил на полузащитнике "Леона" Луисе Монтесе. Арбитр углядел в эпизоде отмашку локтем в голову сопернику в исполнении форварда хозяев и показал ему красную карточку.
Монтес быстро подбежал к рефери и сообщил, что Коросо ударил его по руке, а не по голове, после чего судья изменил свое решение и показал Вашингтону "горчичник".
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