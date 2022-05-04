Мораес: Футбол за время моего отсутствия в Бразилии сильно изменился

Экс-форвард "Динамо"и "Шахтера", а ныне игрок "Коринтианса" Мораес рассказал, в чем разница между украинским и бразильским чемпионатами.

"Разница между футболом в Украине и в Бразилии огромная, очень большая разница. Я говорю обо всех аспектах, климате, стиле игры и прочем. Но у меня все в порядке сейчас, хотя футбол за время моего отсутствия в Бразилии сильно изменился.

Раньше защитники только думали об оборонных действиях, а теперь они корректируют темп игры. Главной задачей центрального нападающего раньше было забивание голов, сегодня же надо и забивать, и прессинговать, и закрывать середину. Но голы придут, я адаптируюсь. Нелегко возвращаться после 12 лет. Еще есть проблемы с физическим состоянием, но в целом я доволен", - сказал Мораес.