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Мораес: Футбол за время моего отсутствия в Бразилии сильно изменился

Южная Америка
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Форвард сравнил чемпионат Украины и Бразилии

Мораес: Футбол за время моего отсутствия в Бразилии сильно изменился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард "Динамо"и "Шахтера", а ныне игрок "Коринтианса" Мораес рассказал, в чем разница между украинским и бразильским чемпионатами.

"Разница между футболом в Украине и в Бразилии огромная, очень большая разница. Я говорю обо всех аспектах, климате, стиле игры и прочем. Но у меня все в порядке сейчас, хотя футбол за время моего отсутствия в Бразилии сильно изменился.

Раньше защитники только думали об оборонных действиях, а теперь они корректируют темп игры. Главной задачей центрального нападающего раньше было забивание голов, сегодня же надо и забивать, и прессинговать, и закрывать середину. Но голы придут, я адаптируюсь. Нелегко возвращаться после 12 лет. Еще есть проблемы с физическим состоянием, но в целом я доволен", - сказал Мораес.

Напомним, Мораес перебрался в "Коринтианс" в середине марта. В новом клубе нападающий уже провел 5 матчей, но результативными действиями так и не отличился.

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В статье: Коринтианс (Бразилия) Жуниор Мораес
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Источник:
Meutimao.com

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