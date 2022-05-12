Мораес отметился дебютным мячом в составе Коринтианса
Жуниор помог своей команде одержать победу
Фото: corinthians
В рамках ответного матча 1/16 финала Кубка Бразилии "Коринтианс" принимал на своем поле "Португезу" из Серии D (2:0). В стартовом составе хозяев появился бывший нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес.
35-летний бразилец с украинским паспортом открыл счет на 8-й минуте встречи. В начале второго тайме Мораес был заменен. Отметим, что это первое результативное действие форварда в 8 поединках за бразильский клуб.
К слову, другой экс-игрок "Шахтера" Майкон вышел во второй половине встречи.
Кубок Бразилии, 1/16 финала
"Коринтианс" - "Португеза РЖ" 2:0 (первая игра 1:1)
Голы: Мораес, 8, Джулиано, 31
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