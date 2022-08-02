В Аргентине футболист трусливо и подло напал со спины на девушку-арбитра

Матч между "Депортиво Индепенденсией" и "Гарменсе", командами из третьего дивизиона региональной аргентинской лиги Трес-Арройос, был прерван из-за трусливого нападения игрока Кристиана Тироне на судью Далму Кортади.

Во втором тайме после фола в центре поля футболист "Гарменсе" получил желтую карточку за неспортивное поведение, в результате чего произошла словесная перепалка, которая, в итоге, и переросла в неприятный инцидент. Девушка-арбитр показала Тироне второй "горчичник" за брань в свой адрес, после чего Кристиан буквально сошел с ума и напал на нее со спины. Прямо в тот момент, когда Далма записывала имя футболиста в свой блокнот.

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Тироне был задержан на месте сотрудниками полиции, а 30-летняя судья с ушибами отправилась в больницу. После осмотра ее выписали. Как сообщают СМИ, теперь Кристиану светит не только дисквалификация, но и проблемы с законом.