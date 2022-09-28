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Забросали бананами: Форвард Бразилии подвергся расизму в матче с Тунисом

Южная Америка
(1 голосов)

Очень неприятный момент

Забросали бананами: Форвард Бразилии подвергся расизму в матче с Тунисом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неприятный момент произошел во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Тунисом в столице Франции.

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Бразильский нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков. После своего забитого мяча, бразилец побежал с одноклубниками праздновать на угловой флажок, где неадекватные фанаты начали забрасывать их бананами и мусором.

Федерация футбола Бразилии осудила проявление расизма:

"CBF укрепляет свою позицию против дискриминации и решительно осуждает еще один эпизод расизма в футболе.

Сам матч в итоге закончился победой бразильцев со счетом 5:1.

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В статье: Бразилия Тунис Ришарлисон
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Источник:
CBF_Futebol

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