Забросали бананами: Форвард Бразилии подвергся расизму в матче с Тунисом

Неприятный момент произошел во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Тунисом в столице Франции.

Бразильский нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков. После своего забитого мяча, бразилец побежал с одноклубниками праздновать на угловой флажок, где неадекватные фанаты начали забрасывать их бананами и мусором.

Федерация футбола Бразилии осудила проявление расизма:

"CBF укрепляет свою позицию против дискриминации и решительно осуждает еще один эпизод расизма в футболе.

Сам матч в итоге закончился победой бразильцев со счетом 5:1.