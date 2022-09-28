Забросали бананами: Форвард Бразилии подвергся расизму в матче с Тунисом
Очень неприятный момент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неприятный момент произошел во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Тунисом в столице Франции.
Бразильский нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков. После своего забитого мяча, бразилец побежал с одноклубниками праздновать на угловой флажок, где неадекватные фанаты начали забрасывать их бананами и мусором.
Федерация футбола Бразилии осудила проявление расизма:
"CBF укрепляет свою позицию против дискриминации и решительно осуждает еще один эпизод расизма в футболе.
Сам матч в итоге закончился победой бразильцев со счетом 5:1.
A banana thrown onto the pitch at Richarlison? In 2022? Where is the vitriol we had when he did kick-ups in a Premier League game? The complacency over racism in football is returning. pic.twitter.com/45LzgRgyXp— Darren Lewis (@MirrorDarren) September 28, 2022
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