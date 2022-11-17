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Марлос покинет свой нынешний клуб

Южная Америка
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Вингер не будет продлевать контракт с "Атлетико Паранаэнсе"

Марлос покинет свой нынешний клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Атлетико Паранаэнсе" Марлос не будет продлевать контракт с клубом, сообщает BolaVip.

Действующее соглашение 34-летнего игрока рассчитано до 31 декабря и включает опцию продление еще на 12 месяцев, но в бразильском клубе не видят смысла ее активировать.

Это значит, что в конце года Марлос покинет клуб, получив статус свободного агента.

Отметим, что экс-вингер "Шахтера" перешел в "Атлетико Паранаэнсе" бесплатно в феврале. За это время забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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В статье: Марлос Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
BolaVip

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