Марлос покинет свой нынешний клуб

Украинский вингер "Атлетико Паранаэнсе" Марлос не будет продлевать контракт с клубом, сообщает BolaVip.

Действующее соглашение 34-летнего игрока рассчитано до 31 декабря и включает опцию продление еще на 12 месяцев, но в бразильском клубе не видят смысла ее активировать.

Это значит, что в конце года Марлос покинет клуб, получив статус свободного агента.

Отметим, что экс-вингер "Шахтера" перешел в "Атлетико Паранаэнсе" бесплатно в феврале. За это время забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.