Марлос покинет свой нынешний клуб
Вингер не будет продлевать контракт с "Атлетико Паранаэнсе"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Атлетико Паранаэнсе" Марлос не будет продлевать контракт с клубом, сообщает BolaVip.
Действующее соглашение 34-летнего игрока рассчитано до 31 декабря и включает опцию продление еще на 12 месяцев, но в бразильском клубе не видят смысла ее активировать.
Это значит, что в конце года Марлос покинет клуб, получив статус свободного агента.
Отметим, что экс-вингер "Шахтера" перешел в "Атлетико Паранаэнсе" бесплатно в феврале. За это время забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
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Источник:BolaVip
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