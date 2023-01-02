Марлос покинул Атлетико Паранаэнсе и стал свободным агентом
Данные от Transfermarkt
Фото: facebook.com/clubathleticoparanaense
Украинский вингер Марлос покинул "Атлетико Паранаэнсе". Эта информация появилась на портале Transfermarkt.
Контракт 34-летнего футболиста завершился в конце 2022 года и стороны решили не продолжать сотрудничество. Таким образом, украинский игрок бразильского происхождения получил статус свободного агента.
Марлос перешел в "Атлетико Паранаэнсе" бесплатно в феврале 2022 года. За это время он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
В Украине вингер играл за "Металлист" (2012-2014), после чего перебрался в донецкий "Шахтер" (2014-2021). В составе "горняков" он провел 287 матчей, в которых отличился 74 голами и 65 ассистами. Также в его активе 12 трофеев: по четыре чемпионства Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины. Рыночная стоимость игрока составляет 1,20 млн евро.
Популярное сейчас
- Мбаппе не потащил без Месси и Неймара. Ланс - ПСЖ 3:1. Видео голов и обзор матча
- Ланс – ПСЖ 3:1. Первое поражение Галтье и возрождение битвы за титул
- Марко Верратти сыграл 400 матчей за ПСЖ. Больше него за клуб сыграл лишь один человек
- Семья Пеле хочет, чтобы Сантос навсегда вывел 10-й номер из обращения в клубе
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО