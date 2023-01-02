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Марлос покинул Атлетико Паранаэнсе и стал свободным агентом

Южная Америка
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Данные от Transfermarkt

Марлос покинул Атлетико Паранаэнсе и стал свободным агентом

Фото: facebook.com/clubathleticoparanaense

Новина українською

Украинский вингер Марлос покинул "Атлетико Паранаэнсе". Эта информация появилась на портале Transfermarkt.

Контракт 34-летнего футболиста завершился в конце 2022 года и стороны решили не продолжать сотрудничество. Таким образом, украинский игрок бразильского происхождения получил статус свободного агента.

Марлос перешел в "Атлетико Паранаэнсе" бесплатно в феврале 2022 года. За это время он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

В Украине вингер играл за "Металлист" (2012-2014), после чего перебрался в донецкий "Шахтер" (2014-2021). В составе "горняков" он провел 287 матчей, в которых отличился 74 голами и 65 ассистами. Также в его активе 12 трофеев: по четыре чемпионства Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины. Рыночная стоимость игрока составляет 1,20 млн евро.

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В статье: Марлос Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
Transfermarkt

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