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Встретили не хуже Роналду в Аль-Насре. Почти 50 тыс. фанатов Гремио пришли на презентацию Суареса

Южная Америка
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Он это заслужил

Встретили не хуже Роналду в Аль-Насре. Почти 50 тыс. фанатов Гремио пришли на презентацию Суареса

Grêmio FBPA

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Бразильский ФК "Гремио" объявил о подписании уругвайского нападающего Луиса Суареса. Соглашение 35-летнего форварда с клубом из Порту-Алегри будет действовать до конца 2024 года. В среду, 4 января, состоялась презентация нападающего Суареса в качестве игрока "Гремио".

Экс-футболист "Ливерпуля", "Барселоны" и "Атлетико" вышел на поле стадиона "Арена Гремио", где его поприветствовали более 40 тысяч болельщиков. Посмотрите, как круто встретили El Pistolero:

Также Суарес выступал за уругвайский "Насьональ". В этом сезоне на клубном уровне Луис провел 14 матчей, в которых забил 8 голов и оформил 3 результативных передачи. Он участвовал в ЧМ в Катаре, сыграл в трех поединках группового этапа Мундиаля и оформил один ассист.

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В статье: Луис Суарес Гремио (Порту-Алегри) Гремио
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