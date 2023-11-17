  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Винисиус Жуниор получил травму в матче за сборную Бразилии
В тренде

Винисиус Жуниор получил травму в матче за сборную Бразилии

Южная Америка

У бразильского вингера рецедив старой травмы

Винисиус Жуниор получил травму в матче за сборную Бразилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил травму в матче отбора на ЧМ-2026 с Колумбией (1:2). Бразилец был заменен на 27-й минуте встречи.

Футболист рассказал о своем повреждении.

"Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю поверхность бедра. Вскоре я пройду медицинское обследование и посмотрю, что будет дальше.

Матч против Аргентины? Думаю, будет сложно. Учитывая, что говорят врачи, это маловероятно. Но мы постараемся сделать все возможное, - отметил Винисиус.

Напомним, матч между сборными Бразилии и Аргентины пройдет в среду, 22 ноября.

Читайте такжеБразилия проиграла Колумбии в квалификации ЧМ-2026. У команды лишь две победы в пяти матчах
По теме
yellow-arrow
Экс-форвард Шахтера завершил международную карьеру
yellow-arrow
Бенфика - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
yellow-arrow
Агенты Майкона в ближайшее время обсудят с Шахтером дальнейшее будущее хавбека
Бразилия Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal.com
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости