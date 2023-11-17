Винисиус Жуниор получил травму в матче за сборную Бразилии

Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил травму в матче отбора на ЧМ-2026 с Колумбией (1:2). Бразилец был заменен на 27-й минуте встречи.

Футболист рассказал о своем повреждении.

"Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю поверхность бедра. Вскоре я пройду медицинское обследование и посмотрю, что будет дальше.

Матч против Аргентины? Думаю, будет сложно. Учитывая, что говорят врачи, это маловероятно. Но мы постараемся сделать все возможное, - отметил Винисиус.