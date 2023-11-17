Винисиус Жуниор получил травму в матче за сборную Бразилии
У бразильского вингера рецедив старой травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил травму в матче отбора на ЧМ-2026 с Колумбией (1:2). Бразилец был заменен на 27-й минуте встречи.
Футболист рассказал о своем повреждении.
"Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю поверхность бедра. Вскоре я пройду медицинское обследование и посмотрю, что будет дальше.
Матч против Аргентины? Думаю, будет сложно. Учитывая, что говорят врачи, это маловероятно. Но мы постараемся сделать все возможное, - отметил Винисиус.
Напомним, матч между сборными Бразилии и Аргентины пройдет в среду, 22 ноября.
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