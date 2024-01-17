Бывший форвард Динамо стал игроком клуба из Серии D
35-летний игрок будет выступать за скромную команду
Фото: cianortefc
Бывший форвард "Динамо" Гильерме Гусмао продолжит выступления на уровне бразильской Серии D.
35-летний футболист подписал однолетний контракт с клубом "Сианорти".
"Сианорти" - клуб из одноименного города, расположенного в штате Парана. Он был основан в 2002 году, а в 2011-м дебютировал в бразильской Серии D.
Гусмао выступал за "Динамо" в период с 2009 по 2011 годы. За это время он провел 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Крайним клубом в карьере Гильерме был также малоизвестный бразильский "Сан Жозенсе", игроком которого он был с января по март прошлого года.
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Источник:Cianorte FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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