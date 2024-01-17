  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Бывший форвард Динамо стал игроком клуба из Серии D
В тренде

Бывший форвард Динамо стал игроком клуба из Серии D

Южная Америка

35-летний игрок будет выступать за скромную команду

Бывший форвард Динамо стал игроком клуба из Серии D

Фото: cianortefc

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Гильерме Гусмао продолжит выступления на уровне бразильской Серии D.

35-летний футболист подписал однолетний контракт с клубом "Сианорти".

"Сианорти" - клуб из одноименного города, расположенного в штате Парана. Он был основан в 2002 году, а в 2011-м дебютировал в бразильской Серии D.

Гусмао выступал за "Динамо" в период с 2009 по 2011 годы. За это время он провел 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Крайним клубом в карьере Гильерме был также малоизвестный бразильский "Сан Жозенсе", игроком которого он был с января по март прошлого года.

По теме
yellow-arrow
Бразильский клуб официально продлил аренду игрока Шахтера
yellow-arrow
Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу
yellow-arrow
Ничего неожиданного. В Днепре-1 прокомментировали информации по Пихаленку и Палмейрасу
Динамо (Киев) Гильерме
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Cianorte FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости