Экс-звезда Шахтера может перейти в клуб Роналдо
Бразилец может вернуться на родину
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Бывший вингер "Шахтера" Дуглас Коста может вернуться в Бразилию.
Согласно данным Globo, 33-летний бразилец близок к переходу в "Крузейро". Бразильский клуб ведет переговоры о подписании контракта с Дугласом, однако официального предложения пока не было. Коста в настоящее время является свободным агентом.
Сам футболист имеет желание вернуться на родину, так как хочет сыграет ведущую роль в выигрыше титулов.
Последним клубом, где выступал бразилец, был "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он отыграл 51 матч, забил 8 голов и отдал 8 передач. Ранее он также защищал цвета "Гремио", "Шахтера", "Баварии" и "Ювентуса".
К слову, в апреле 2022 года легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо выкупил 90% акций "Крузейро".
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