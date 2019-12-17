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Барселона - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги

Испания
(3 голосов)

Барселона - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.12.2019 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Дождались... Свидетелями этого матча мы с вами должны были стать еще в середине осени, однако нестабильная ситуация в Каталонии заставила организаторов турнира перенести поединок на середину декабря. И вот пожалуйста: "Барса" и "Реал" сыграют между собой перед заключительным туром Ла Лиги 2019-го календарного года.

Символично, что к Эль-Класико обе команды подходят с одинаковым количеством очков – по 35. И "Реал", и "Барса" в последнем туре сыграли вничью, а в течение первого круга почти синхронно выдавали отрезки упадка и подъема.

Супер-матч между "Барсой" и "Реалом" состоится на "Камп Ноу" 18-го декабря 2019-го года. Начало игры – 21:00. В Украине в прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 2". В Интернете на официальных ресурсах матч можно посмотреть на платформах Oll.tv и MEGOGO. Для тех, у кого не будет возможности посмотреть видео, UA-Футбол рекомендует текстовую онлайн трансляцию – в нашем матч-центре >>>.

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Также читатели смогут ознакомиться со всеми предматчевыми раскладами в превью Эль-Класико от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги "Барселона" - "Реал"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
  • Польша - Canal + Sport Online, Eleven Sports 1 Poland, Canal + 4K Ultra HD, nc + GO, Canal + Polska;
  • Испания - Mitele Plus, Movistar Laliga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Где смотреть футбол Барселона - Реал
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Комментарии (9)
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RockNRoLLa (IF)
18.12.2019 в 09:39
Тут тільки два варіанти: Матч! в 1080/50фпс або польський CANAL+ 4K Ultra HD
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+1
-1
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
16.12.2019 в 23:33
Не было никакой нестабильной ситуации в Каталонии - просто лазарет среала был полный. поэтому гомосексуальные мадридасты в федерации футбола Испании решили подстраховаться от разгрома их любимого вонючего мадридского гей-клуба на Камп Ноу.Но все равно это их не спасет, победит Барселона и станет чемпионом Испании сезона 19-20
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+4
-4
avatar
Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 00:09
Так! Ворог буде розбитий, перемога буде за нами!
Ответить
+4
-3
ihor7 (Тернопіль)
17.12.2019 в 09:32
Так. Мессі зробить хет-трик. А останній гол заб'є сракою.
+4
-2
avatar
Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 13:08
+2
-3
avatar
Йог Сотот (палата №6)
16.12.2019 в 23:14
Теперь Матч смотрят даже самые упоротые рагули из далёких гуцульских селений. Спасибо украинским комментаторам!
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+2
-6
kernoooo
16.12.2019 в 20:04
Сетанта с полумерами сделала только хуже ЛЧ и ЧУ только на футболах, а АПЛ только на Сетанте в итоге из-за их прихода только раздулись затраты на подписку
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0
-2
Dnepr1978 (Днепропетровск)
16.12.2019 в 19:16
Все лето рекламировали Сетанту. К батьке ехать ее смотреть? При всем богатстве выбора все на Матч! Время ещё есть, можно успеть.
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+3
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.12.2019 в 19:51
Пи..дуй сам на свой матч
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+3
-4

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