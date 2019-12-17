Барселона - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги

Дождались... Свидетелями этого матча мы с вами должны были стать еще в середине осени, однако нестабильная ситуация в Каталонии заставила организаторов турнира перенести поединок на середину декабря. И вот пожалуйста: "Барса" и "Реал" сыграют между собой перед заключительным туром Ла Лиги 2019-го календарного года.

Символично, что к Эль-Класико обе команды подходят с одинаковым количеством очков – по 35. И "Реал", и "Барса" в последнем туре сыграли вничью, а в течение первого круга почти синхронно выдавали отрезки упадка и подъема.

Супер-матч между "Барсой" и "Реалом" состоится на "Камп Ноу" 18-го декабря 2019-го года. Начало игры – 21:00. В Украине в прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 2". В Интернете на официальных ресурсах матч можно посмотреть на платформах Oll.tv и MEGOGO. Для тех, у кого не будет возможности посмотреть видео, UA-Футбол рекомендует текстовую онлайн трансляцию – в нашем матч-центре >>>.

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Также читатели смогут ознакомиться со всеми предматчевыми раскладами в превью Эль-Класико от Игоря Семйона >>>.

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