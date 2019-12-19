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"Варан мог заработать два пенальти". Реал опубликовал официальное заявление после Эль-Класико

Испания
(2 голосов)

Пресс-служба высказала мнение касательно работы арбитра и системы VAR

"Варан мог заработать два пенальти". Реал опубликовал официальное заявление после Эль-Класико
Новина українською

Официальный сайт мадридского "Реала" опубликовал заявление, в котором обсуждаются два эпизода с защитником "сливочных" Рафаэлем Вараном в матче против Барселоны.

"Француз стал участником двух спорных эпизодов в Эль-Класико на "Камп Ноу". Рафаэль мог заработать два пенальти в первом тайме, но арбитр не обратил внимания на нарушения. На 17-й минуте Ленгле повредил бедро Варану во время подачи углового, но ни рефери, ни VAR не сочли это за пенальти".

"Через две минуты Иван Ракитич держал Варана за футболку, из-за чего тот упал в штрафной площадке соперника. Опять же, ни судья, ни система VAR решили не назначить пенальти".

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В статье: Рафаэль Варан Барселона Реал (Мадрид) VAR Барселона - Реал
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Источник:
Real Madrid

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Комментарии (13)
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oda1979 (Запорожье)
19.12.2019 в 12:13
И Реал прав абсолютно.
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Spokoyno (Киев)
19.12.2019 в 11:55
У цьому світі все відносно. Перший момент, хто заявить, що завжди падає від подібних дотиків? Хоч формально фол був. Другий уважно слідкуємо за руками Варана... Чого суддя не свиснув коли він відштовхував Ракитича? Це ті самі 70% суперечливих ситуацій, коли ми невдоволені, що "арбітр не судив на нашу користь".
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СашаXM (Хмельницкий)
19.12.2019 в 11:32
два 100% пеналя да еще и КК за удар прямой ногой, а судья всё баксы считает что от барсы получил ...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 11:32
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support (Kyiv)
19.12.2019 в 11:50
Видишь как глумятся над твоими командами ? Что дк сосет, что среал. А знаешь почему ? Там где ты - там катастрофа. Все дело в тебе , Санек .
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 11:29
Какие-то странные негодяи в этом Реале... Наследие великого Франко живет! Что ж, могу посоветовать Реалу следующие действия! Этой осенью Каземиро получил желтую карточку в матче третьего тура. Абсолютно справедливую желтую карточку, он наступил шипами на ногу сопернику. Накануне Класико 26 октября, у Каземиро уже накопилось 4 ж/к и, если бы он получил ж/к в последнем матче перед тем, пока еще не отмененным Класико, то он бы пропускал матч в Барселоне. Что делает руководство Реала? Правильно... После восьмого тура Ла Лиги, они подают запрос в соответствующие инстанции, чтобы ту карточку, полученную ещё в третьем туре, отменили. И удивительно, но карточку с Каземиро снимают... Так вот, учитывая тот факт, что все трофеи ЛЧ, начиная с 2014 года добыты Реалом исключительно с помощью арбитров, а также, учитывая тот факт, что и чемпионский титул 2017 года был добыт с помощью арбитров (подумать только, прямых результативных ошибок арбитров в пользу Реала, повлиявших на результаты матчей, испанские СМИ насчитали аж 52 !!!), руководство Реала, если они позиционируют себя, что они за "честный футбол", просто обязаны сделать официальное заявление по поводу несправедливо добытых трофеев... Это ничего страшного, что уже время прошло... С карточками Каземиро тоже все сроки прошли, но ведь подавали же прошение....
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0
-2
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Kalina ua (Sumy)
19.12.2019 в 11:39
клоун в @:-), пойди по плач,вспомни еще кубок Эвы Дуарте.
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 11:44
Трижды ты клоун... Иди, как и сейчас, побейся в истерике об стену, и вспомни ещё 6 золотых мячей великого ЛЕО МЕССИ !!!
0
0
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Kalina ua (Sumy)
19.12.2019 в 12:05
клоун в @:-),вспомни ещё 6 золотых мячей великого ЛИОНЕЛЯ МЕССИ !!!
0
0
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Инспектор ( )
19.12.2019 в 11:06
Реал ищет справедливости в игре с Барселоной? Ни одна команда в мире этого добиться не может уже много лет
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+1
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 11:10
Все верно! Не может добиться, потому что причин к этому нет!
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.12.2019 в 11:23
Всё верно! Нет причин , чтобы добиться справедливости!
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-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 11:31
Да, всё верно... Ведь на голом месте, без фактов и доказательств чего можно добиться? Разве что позора себе!
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