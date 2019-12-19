"Варан мог заработать два пенальти". Реал опубликовал официальное заявление после Эль-Класико

Какие-то странные негодяи в этом Реале... Наследие великого Франко живет! Что ж, могу посоветовать Реалу следующие действия! Этой осенью Каземиро получил желтую карточку в матче третьего тура. Абсолютно справедливую желтую карточку, он наступил шипами на ногу сопернику. Накануне Класико 26 октября, у Каземиро уже накопилось 4 ж/к и, если бы он получил ж/к в последнем матче перед тем, пока еще не отмененным Класико, то он бы пропускал матч в Барселоне. Что делает руководство Реала? Правильно... После восьмого тура Ла Лиги, они подают запрос в соответствующие инстанции, чтобы ту карточку, полученную ещё в третьем туре, отменили. И удивительно, но карточку с Каземиро снимают... Так вот, учитывая тот факт, что все трофеи ЛЧ, начиная с 2014 года добыты Реалом исключительно с помощью арбитров, а также, учитывая тот факт, что и чемпионский титул 2017 года был добыт с помощью арбитров (подумать только, прямых результативных ошибок арбитров в пользу Реала, повлиявших на результаты матчей, испанские СМИ насчитали аж 52 !!!), руководство Реала, если они позиционируют себя, что они за "честный футбол", просто обязаны сделать официальное заявление по поводу несправедливо добытых трофеев... Это ничего страшного, что уже время прошло... С карточками Каземиро тоже все сроки прошли, но ведь подавали же прошение....