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"Варан мог заработать два пенальти". Реал опубликовал официальное заявление после Эль-Класико
Пресс-служба высказала мнение касательно работы арбитра и системы VAR
Официальный сайт мадридского "Реала" опубликовал заявление, в котором обсуждаются два эпизода с защитником "сливочных" Рафаэлем Вараном в матче против Барселоны.
"Француз стал участником двух спорных эпизодов в Эль-Класико на "Камп Ноу". Рафаэль мог заработать два пенальти в первом тайме, но арбитр не обратил внимания на нарушения. На 17-й минуте Ленгле повредил бедро Варану во время подачи углового, но ни рефери, ни VAR не сочли это за пенальти".
"Через две минуты Иван Ракитич держал Варана за футболку, из-за чего тот упал в штрафной площадке соперника. Опять же, ни судья, ни система VAR решили не назначить пенальти".
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