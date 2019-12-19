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Герой футбольного дня. Рафаэль Варан

Испания
(1 голосов)

По итогам матча Реала против Барсы

Герой футбольного дня. Рафаэль Варан
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это раньше можно было как-то выкручиваться, объясняя то или иное решение арбитра голословной фразой "дух игры". Сейчас же, когда в футбол проникли высокие технологии, буквы правил стараются придерживаться скрупулезно. И если у вас длинный нос, как иронично заметил кто-то из футбольных людей, вы обязательно окажетесь в офсайде.

Например, как Ферлан Менди во вчерашнем матче "Реала" против "Барсы" в голевой комбинации. Это была едва ли не единственная содержательная многоходовочка мадридцев в этом поединке – и сразу же защита "Барсы" капитулировала. Однако решение арбитров об офсайде было справедливым, это подтвердила графика из VAR-кабинки.

А вот почему эпизоды с участием Рафаэля Варана в штрафной зоне "Барсы" остались без рассмотрения – вопрос без ответа. Мы можем выдвигать только предположения. Игра не была грубой, арбитр был максимально уверенным в себе, а эпизоды были не такими уж и явными (хотя по итогам одного из них Варан корчился от боли). Хотя если показать рефери Эрнандесу Эрнандесу вот эти повторы (ниже), он вряд ли сможет адекватно обосновать свое решение.

Вряд ли арбитр не был ознакомлен с содержанием предыдущего матча с участием "Барсы", когда в ее ворота назначили пенальти за все тот же прием – держание за футболку (Бускетс фолил). Хотя с Вараном нарушение правил было более четким, поскольку француз, в отличие от футболиста "Реал Сосьедада" в предыдущем матче, пытался сделать несколько шагов в направлении от своего оппонента. Футболка едва не разорвалась. Льоренте же, когда против него фолив Бускетс, пытался пробить головой.

Есть еще один эпизод, в контексте данной темы заслуживающий внимания. Это момент на 90+3-й минуте все того же матча "Барсы" с "Реал Сосьедадом", когда все тот же Льоренте придерживал за футболку в штрафной зоне Херарда Пике. Арбитр, ранее назначивший пенальти в ворота "Барсы", не назначил 11-метровый теперь уже в ее пользу. И объяснение здесь только одно: в эпизоде ​​с Льоренте-Пике рефери мог усмотреть обоюдное подергивание футболистов за футболки друг друга. Как видно из повторов, руки защитника "Барсы" действительно касались тела оппонента.

А знаете, что самое интересное? Ни в одном из этих трех эпизодов арбитр в поле непосредственно сам не шел пересматривать повтор. И вот имеем дискуссию относительно фолов одного характера и совершенно разных решений судей. Поэтому VAR – VARом, а человеческий фактор до сих пор актуален.

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В статье: Рафаэль Варан Барселона Реал (Мадрид) герой футбольного дня Барселона - Реал
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Комментарии (7)
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alexrainy (Київ)
19.12.2019 в 16:38
Болельщики Барсы цепляются за какие-то прошлые проколы арбитров. В этом конкретном матче Реал был сильнее. И да, один пенальти железно должны были ставить. Но ВАР работает тогда, когда арбитр хочет, чтобы он работал.
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-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 18:44
Твое замечание было бы логичным, если бы судить матчи Ла Лиги прилетали арбитры с Марса... Их там тысячи и врядли, даже за 20 лет, один и тот же судья, работал бы дважды на одной и той же команде... Но всё дело в том, что очень часто одни и те же арбитры судят одни и те же команды! Например, в мае 2018 года вчерашний арбитр Класико Эрнандес Эрнандес НИ ЗА ЧТО удалил в конце первого тайма С. Роберто!!! Там Марсело творил цирк и клоунаду. Марсело симулировал. Найди видео и посмотри. Теперь ответь мне, а как можно замечать ошибку этого арбитра во вчерашнем матче, но при этом не помнить, его ошибку в противоположную сторону год назад?
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FRED73 (Харьков)
19.12.2019 в 16:04
Сыграй так футболист Реала,барсодрочеры на гуано исходили бы, про Перес все купил и т.д. А так все в порядке, свое не воняет ... Свидетели ляонтия фуфлонского объективностью не измучены.
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 18:47
Глупый человек, переправляю тебя к двум комментариям. один выше, другой ниже. Там ответы на твой глупый высер!
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 14:01
Если говорить про матч в Сан Себастьяне, то объяснение здесь только одно в будке ВАР сидел подконтрольный Флорентино Пересу - хиль мансана. Что касается вчерашнего матча, то объяснение здесь тоже - ОДНО! В таких матчах пенальти и удаления дают только в тех случаях, если арбитры уверены в своей правоте именно на момент совершения правонарушения. Это уже затем, после матча, посмотрев кино в замедленном повторе, можно понять, ошибся арбитр или нет! Как, например, этот же арбитр ошибся 06.05.2018 года, когда за симуляцию Марсело ни за что удалил С. Роберто!
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0
-5
lucky_guy
19.12.2019 в 15:29
Если бы в подобной ситуации футболисты Реала так же играли против каталонцев, ты бы сказал тоже самое?
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.12.2019 в 16:00
Что значит "если бы" ? Ты с луны свалился? Твои игроки Реала именно так и играют против игроков Барселоны! Что ни Класико, так и избиения каталонцев... Иногда арбитры это видят, иногда нет, как например фол Марсело, который вбил зуб МЕССИ, в апреле 2017 года...
0
-1

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