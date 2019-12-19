Герой футбольного дня. Рафаэль Варан

Это раньше можно было как-то выкручиваться, объясняя то или иное решение арбитра голословной фразой "дух игры". Сейчас же, когда в футбол проникли высокие технологии, буквы правил стараются придерживаться скрупулезно. И если у вас длинный нос, как иронично заметил кто-то из футбольных людей, вы обязательно окажетесь в офсайде.

Например, как Ферлан Менди во вчерашнем матче "Реала" против "Барсы" в голевой комбинации. Это была едва ли не единственная содержательная многоходовочка мадридцев в этом поединке – и сразу же защита "Барсы" капитулировала. Однако решение арбитров об офсайде было справедливым, это подтвердила графика из VAR-кабинки.

А вот почему эпизоды с участием Рафаэля Варана в штрафной зоне "Барсы" остались без рассмотрения – вопрос без ответа. Мы можем выдвигать только предположения. Игра не была грубой, арбитр был максимально уверенным в себе, а эпизоды были не такими уж и явными (хотя по итогам одного из них Варан корчился от боли). Хотя если показать рефери Эрнандесу Эрнандесу вот эти повторы (ниже), он вряд ли сможет адекватно обосновать свое решение.

Вряд ли арбитр не был ознакомлен с содержанием предыдущего матча с участием "Барсы", когда в ее ворота назначили пенальти за все тот же прием – держание за футболку (Бускетс фолил). Хотя с Вараном нарушение правил было более четким, поскольку француз, в отличие от футболиста "Реал Сосьедада" в предыдущем матче, пытался сделать несколько шагов в направлении от своего оппонента. Футболка едва не разорвалась. Льоренте же, когда против него фолив Бускетс, пытался пробить головой.

Есть еще один эпизод, в контексте данной темы заслуживающий внимания. Это момент на 90+3-й минуте все того же матча "Барсы" с "Реал Сосьедадом", когда все тот же Льоренте придерживал за футболку в штрафной зоне Херарда Пике. Арбитр, ранее назначивший пенальти в ворота "Барсы", не назначил 11-метровый теперь уже в ее пользу. И объяснение здесь только одно: в эпизоде ​​с Льоренте-Пике рефери мог усмотреть обоюдное подергивание футболистов за футболки друг друга. Как видно из повторов, руки защитника "Барсы" действительно касались тела оппонента.

А знаете, что самое интересное? Ни в одном из этих трех эпизодов арбитр в поле непосредственно сам не шел пересматривать повтор. И вот имеем дискуссию относительно фолов одного характера и совершенно разных решений судей. Поэтому VAR – VARом, а человеческий фактор до сих пор актуален.