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Барселона предложит Месси новый контракт

Испания
(1 голосов)

Аргентинец может продлить соглашение до 2023 года

Барселона предложит Месси новый контракт
Новина українською

"Барселона" начала работу над новым контрактом для лидера команды Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Хосеп Бартомеу в конце своего президентского срока желает предоставить фанатам повод для радости.

Каталонцы хотят продлить контракт с аргентинцем минимум на два года. Он согласен на подписать новое соглашение при условии, что не будет испытывать проблем со здоровьем.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
19.12.2019 в 17:16
Неизвестному автору: « на подписать »....как-то не правильно звучит.
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 18:14
Это такая местная особенность диалекта, братан.
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+1
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MES QUE UN CLUB
19.12.2019 в 17:11
« Он согласен подписать новое соглашение при условии, что не будет испытывать проблем со здоровьем.» С Вальверде у всех будет недуг.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 18:16
Вальверде на..уй!
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+1
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