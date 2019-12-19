Испания
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Барселона предложит Месси новый контракт
Аргентинец может продлить соглашение до 2023 года
"Барселона" начала работу над новым контрактом для лидера команды Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.
Хосеп Бартомеу в конце своего президентского срока желает предоставить фанатам повод для радости.
Каталонцы хотят продлить контракт с аргентинцем минимум на два года. Он согласен на подписать новое соглашение при условии, что не будет испытывать проблем со здоровьем.
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
19.12.2019 в 17:16
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+1
0
Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 18:14
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+1
0
MES QUE UN CLUB
19.12.2019 в 17:11
Ответить
+1
0
Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 18:16
Ответить
+1
0
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