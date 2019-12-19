Барселона предложит Месси новый контракт

"Барселона" начала работу над новым контрактом для лидера команды Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Хосеп Бартомеу в конце своего президентского срока желает предоставить фанатам повод для радости.

Каталонцы хотят продлить контракт с аргентинцем минимум на два года. Он согласен на подписать новое соглашение при условии, что не будет испытывать проблем со здоровьем.