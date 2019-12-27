Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Правый форвард

Футбольный мир был разделен на две части. Были те, кто предсказывал крах и провал Лионеля Месси как большого игрока после завершения эры Хави и Иньесты. Другие же утверждали, что выдающийся аргентинец сформировал, формирует и будет продолжать формировать себя сам. А истина, как всегда, где-то посередине.

Оставшись без гениальных диспетчеров, Лионель не прекратил забивать под 50 голов за сезон. Более того, он сам начал исполнять диспетчерские функции, которые, как оказалось, могут уживаться в одном теле с функциями выдающегося бомбардира и кудесника мяча. Но "Барса", несмотря на наличие Месси, уже не та. Как бы ни резала вам слух эта банальность.

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Май 2019-го. Полуфинал Лиги чемпионов. На "Камп Ноу" "Барселона" уничтожила "Ливерпуль 3:0 и, казалось бы, проторила себе путь к долгожданному финалу (в трех предыдущих сезонах "гранатовые" не проходили дальше четвертьфинала). Луис Суарес открыл счет, а Лионель Месси впоследствии закрепил преимущество, забив еще два мяча. "Ливерпуль" пошел ва-банк, а "Барса" имела возможность забить четвертый и пятый голы на контратаках, которые разгонял Месси. Однако Дембеле "благополучно" промахивался, а уже на "Энфилде" через неделю "Барса" получила четыре в свои ворота и вылетела из турнира. Вот вам и разница между "Барселоной" Хави / Иньесты и сегодняшней. Тогда тоже бывали провалы, но после таких побед на "Камп Ноу" каталонцы соперников не отпускали.

Месси нельзя позиционировать как жертву тогдашних обстоятельств, ведь в Ливерпуле он проиграл Алиссону две дуэли один в один, еще дважды пробивал мимо и один раз – в блок. Но все равно Месси сделал наибольше среди игроков "Барсы" для того, чтобы команда прошла в финал.

На момент дуэли с "Ливерпулем" "Барса" сохраняла шансы и мечтала о требле. В чемпионате не было конкурентов, в Кубке оставался только финал. Впрочем, как потом отмечал Эрнесто Вальверде, поражение на "Энфилде" подкосило ноги его игрокам. Впоследствии было проиграно и финальное противостояние за корону Кубка Короля. А еще позже – провал Месси с Аргентиной на Копа Америка ("альбиселесте" заняли третье место, Лео отличился лишь одним голом с пенальти). Поэтому не так уж и удивительно, что в борьбе за Золотой мяч у аргентинца не было серьезного преимущества над Вирджилом ван Дейком. Кое-кто вообще не рассматривал Месси конкурентом нидерландца. А большинство респондентов на первое место в голосовании выдвинули именно защитника "Ливерпуля". Но в итоге Месси был выше по общей сумме баллов. На жалких семь баллов, но выше.

Что же он сделал такого феноменального в этом году? Да то, что и всегда. В своих 32 Месси остается представителем когорты лучших игроков мира, переписывая рекорды турниров и своей команды едва ли не еженедельно. В 2019-м он:

- оформил 35-й хет-трик в Ла Лиге, опередив по этому показателю Криштиану Роналду; - забил гол на "Ванда Метрополитано", став единственным игроком в истории Ла Лиги, кто забивал на 38-и разных стадионах (забивал всем текущим участникам турнира); - забил 30-й гол с передачи Луиса Суареса и 29-й раз ассистировал уругвайцу в Ла Лиге – это самый результативный тандем 21 века в чемпионате Испании (59 голов, у тандема Бензема-Роналду – 40 голов); - забил 34-й команде в Лиге чемпионов ("Боруссии" Дортмунд), оставив позади Роналду и Рауля, у которых – по 33-и "жертвы". - стал первым игроком в истории, кто забивал в 15-и подряд розыгрышах Лиги чемпионов; - стал первым игроком в истории, кто забивал в 16-и подряд розыгрышах Ла Лиги; - в шестой раз выиграл Золотую бутсу – приз лучшему бомбардиру Европы, оторвавшись от Роналду, у которого четыре подобных награды; - в шестой раз выиграл Золотой мяч, оторвавшись от Роналду, у которого пять подобных наград; - в третий раз подряд и в шестой раз вообще стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (36 голов), сравнявшись с Тельмо Саррой; - побил рекорд Икера Касильяса по количеству добытых в Ла Лиге побед (больше 334-х); - побил рекорд Хави по количеству побед в футболке "Барселоны" (больше 476-и); - вышел на второе место в "Барсе" по количеству проведенных в Лиге чемпионов матчей (140, больше только у Хави – 157); - забил 51-й гол в Кубке Испании, выйдя на чистое шестое место бомбардиров этого турнира за все времена (отставание от топ-5 – два гола);

Извините, если что-то ускользнуло из виду.

И если вы думаете, что у него может исчезнуть мотивация, то ошибаетесь. Он всегда падок к победам, а его персональных болельщиков беспокоит еще один непобитый рекорд – по количеству голов, забитых за один клуб. У Месси таковых 618, у рекордсмена Пеле – 643. Теоретически уже в этом сезоне Лионель может превзойти и этот, казалось бы, недостижимый показатель.

А еще он попытается завершить карьеру с б о льшим количеством голов, чем у Криштиану Роналду. Португалец на профессиональном уровне 712 раз поражал чужие ворота, аргентинец – 688-мь раз. Но Рону уже 34, а Месси – лишь 32.

Почему такой значимый акцент делаем на индивидуальных достижениях Месси? Так ведь только благодаря индивидуальным способностям можно оставаться лучшим игроком планеты в составе не самой сильной команды Европы. В эпоху Эрнесто Вальверде контраст между Месси и всеми остальными его партнерами проявляется как никогда четко: только тер Штеген среди этого созыва игроков прогрессирует. Возможно, еще Клеман Лангле. Все же остальные на чужом горбу в рай пытаются въехать зависят от Лионеля Месси, как младенцы от своих родителей.

Вальверде как бы и пытается снизить уровень мессизависимости, но получается лишь эпизодически. Например, как в выездном матче ЛЧ против "Интера". Хотя вряд ли та встреча может быть показательной, а вот матч с "Атлетико", где была равная игра, а разницу сделал Месси, стал яркой визитной карточкой аргентинца. Одной из толстенной стопки, что уже не помещается в ящик канцелярского стола.

А вообще, вся эта писанина – даже лишнее в плоскости обоснования целесообразности пребывания Месси в сборной лучших. Вопрос надо ставить иначе: когда уйдет в небытие то время, когда Месси перестанет попадать в подобные символические команды по определению?!