  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сейв Лунина вошел в топ-10 лучших в Примере в 2019 году
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сейв Лунина вошел в топ-10 лучших в Примере в 2019 году

Испания
(1 голосов)

Несмотря на малое количество игровой практики украинец смог отличиться

Сейв Лунина вошел в топ-10 лучших в Примере в 2019 году
Новина українською

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, который на правах аренды выступает за Вальядолид, вошел в почетный список голкиперов, которые в 2019-м отличились невероятными сейвами и спасли свои ворота от неминуемого гола в матчах Примеры.

Официальный YouTube-канал Ла Лиги обнародовал видео и включил туда сейв украинца в поединке против мадридского Атлетико.

В одном из эпизодов Андрей отреагировал на удар со штрафного и в невероятном прыжке отвел угрозу от ворот Леганеса. Этот момент был удостоен шестой строчки рейтинга. Первое же место занял Роберто Сантамария с Жироны, а вторую и третью ступени "захватил" сейв Яна Облак из Атлетико.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Ян Облак Леганес Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2020 в 19:26
Сейв Лунина вошёл в топ-10 Ла Лиги, а сам Лунин вышел... Неувязочка, блин..
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...