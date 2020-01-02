Сейв Лунина вошел в топ-10 лучших в Примере в 2019 году

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, который на правах аренды выступает за Вальядолид, вошел в почетный список голкиперов, которые в 2019-м отличились невероятными сейвами и спасли свои ворота от неминуемого гола в матчах Примеры.

Официальный YouTube-канал Ла Лиги обнародовал видео и включил туда сейв украинца в поединке против мадридского Атлетико.

В одном из эпизодов Андрей отреагировал на удар со штрафного и в невероятном прыжке отвел угрозу от ворот Леганеса. Этот момент был удостоен шестой строчки рейтинга. Первое же место занял Роберто Сантамария с Жироны, а вторую и третью ступени "захватил" сейв Яна Облак из Атлетико.