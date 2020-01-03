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Зидан: В чемпионате очень трудно занять первое место

Испания
(1 голосов)

Однако команда француза не намерена сдаваться

Зидан: В чемпионате очень трудно занять первое место
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о задачах команды на вторую половину нынешнего сезона.

"Мы можем ничего не выиграть в 2020 году? Провал — это не пытаться и не отдавать все силы. Вот это и есть провал. Важно отдавать на поле все силы, а потом мы посмотрим, что произойдёт. Кто-то станет чемпионом Примеры, а кто-то выиграет Лигу чемпионов. Все остальные — неудачники? Я так не считаю.

Мы знаем, насколько сложно выиграть Лигу чемпионов, поскольку там выступают очень сильные команды, но в чемпионате очень много матчей, поэтому здесь тоже очень трудно занять первое место", — приводит слова французского специалиста Marca.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Команда Зидана отстаёт от "Барселоны" на два очка.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
03.01.2020 в 17:57
Зидан: В чемпионате очень трудно занять первое место. Вот потому-то я и выиграл три ЛЧ подряд...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.01.2020 в 19:32
Реал не умеет выдерживать гонку на три фронта. Чемпионат, ЛЧ, Кубок Короля. Именно поэтому, у Реала всего 4 дубля (титул чемпиона + кубок Короля) за 117-летнюю историю клуба. У Лео Месси столько же дублей!
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