Реал отправится на первый матч в году без четырех игроков основы

Уже завтра мадридский "Реал" проведет свой первый матч в текущем году. Соперником команды Зидана станет "Хетафе", который в прошлом сезоне сумел занять пятое место.

На этот непростой выезд не поехали сразу четыре игрока основы. Капитан команды Серхио Рамос получил очередную дисквалификацию, а вот Марсело, Хамес Родригес и Лукас Васкес продолжают борьбу с травмами.

Ранее стал известен сроки восстановления Эдена Азара, который еще в начале декабря получил повреждение.