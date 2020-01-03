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Реал отправится на первый матч в году без четырех игроков основы

Испания
(1 голосов)

Не самое простое начало

Реал отправится на первый матч в году без четырех игроков основы
UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра мадридский "Реал" проведет свой первый матч в текущем году. Соперником команды Зидана станет "Хетафе", который в прошлом сезоне сумел занять пятое место.

На этот непростой выезд не поехали сразу четыре игрока основы. Капитан команды Серхио Рамос получил очередную дисквалификацию, а вот Марсело, Хамес Родригес и Лукас Васкес продолжают борьбу с травмами.

Ранее стал известен сроки восстановления Эдена Азара, который еще в начале декабря получил повреждение.

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В статье: Серхио Рамос Марсело Хамес Родригес Реал (Мадрид) Лукас Васкес Хетафе (Испания)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.01.2020 в 19:25
Было бы не плохо, если бы Реал не выиграл.
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