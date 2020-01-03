Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал отправится на первый матч в году без четырех игроков основы
Не самое простое начало
Уже завтра мадридский "Реал" проведет свой первый матч в текущем году. Соперником команды Зидана станет "Хетафе", который в прошлом сезоне сумел занять пятое место.
На этот непростой выезд не поехали сразу четыре игрока основы. Капитан команды Серхио Рамос получил очередную дисквалификацию, а вот Марсело, Хамес Родригес и Лукас Васкес продолжают борьбу с травмами.
¡Nuestra primera convocatoria de !#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/h3XCs87QNl— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2020
Ранее стал известен сроки восстановления Эдена Азара, который еще в начале декабря получил повреждение.