Зидан: У меня хорошое предчувствие касательно Йовича, он - будущее Реала

Несмотря на очень редкие появления на поле, Зинедин Зидан уверен, что у серба Луки Йовича есть все шансы стать будущей звездой "Реала".

"Касательно него у меня хорошее предчувствие. У нас очень большая команда и все хотят играть. Однако Йовичу нужно продолжать оставаться спокойным. Он - наше будущее.

Йович по-настоящему многому хочет научиться. Мы должны быть спокойны на его счет, в ближайшее время он забьет много голов", - приводит слова француза Goal.

Летом "Реал" заплатил за него 65 миллионов евро. За полгода на его счету целый один гол.