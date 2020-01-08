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Зидан: У меня хорошое предчувствие касательно Йовича, он - будущее Реала

Испания
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Сейчас он проигрывает конкуренцию Бензема

Зидан: У меня хорошое предчувствие касательно Йовича, он - будущее Реала
UA-Футбол
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Несмотря на очень редкие появления на поле, Зинедин Зидан уверен, что у серба Луки Йовича есть все шансы стать будущей звездой "Реала".

"Касательно него у меня хорошее предчувствие. У нас очень большая команда и все хотят играть. Однако Йовичу нужно продолжать оставаться спокойным. Он - наше будущее.

Йович по-настоящему многому хочет научиться. Мы должны быть спокойны на его счет, в ближайшее время он забьет много голов", - приводит слова француза Goal.

Летом "Реал" заплатил за него 65 миллионов евро. За полгода на его счету целый один гол.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Лука Йович
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