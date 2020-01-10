"Атлетико был почти мертв, мы допустили детские ошибки". Месси и Суарес – о поражении в Суперкубке

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси дал свой комментарий после поражения мадридскому "Атлетико" (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Интересно, что аргентинец забил 31-й свой гол в ворота "матрасников" – больше всех (у Роналду – 25). К Месси присоединился одноклубник и хороший товарищ вне поля – Луис Суарес. Слова игроков "сине-гранатовых" приводит AS и Goal.

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"Позор. Мы контролировали игру, доминировали и атаковали, но нам нужно прибавлять – наши результаты оставляют желать лучшего. Мы допустили детские ошибки, постараемся дальше двигаться без них. Конечно, тяжело принять, что мы покинули турнир, который стремились выиграть. Теперь у нас будет больше времени, чтобы подготовиться к следующему матчу. Мы лидируем в Ла Лиге, но игру все равно нужно улучшать".

"Атлетико" был уже почти мертв, но за 10 минут перевернул игру. Вальверде? Сейчас нужно быть сплоченными. Я верю в Эрнесто. Это нормально, когда общественность начинает говорить об отставке после поражений", – отметил Месси.

"Вальверде не виноват, ошибки допустили игроки. VAR? Я уже говорил по этому поводу… Самая логичная система – это автоматическое определение голов. С офсайдами же можно ошибиться, поскольку решения принимают такие же люди, как мы", – сказал Суарес.

По поводу VAR добавил экс-арбитр Андухар Оливер – бывший судья считает, что "гол Месси не засчитали справедливо, он действительно подыграл себе рукой".