  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Атлетико был почти мертв, мы допустили детские ошибки". Месси и Суарес – о поражении в Суперкубке
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Атлетико был почти мертв, мы допустили детские ошибки". Месси и Суарес – о поражении в Суперкубке

Испания
(2 голосов)

И про судейство и VAR не забыли

"Атлетико был почти мертв, мы допустили детские ошибки". Месси и Суарес – о поражении в Суперкубке
Новина українською

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси дал свой комментарий после поражения мадридскому "Атлетико" (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Интересно, что аргентинец забил 31-й свой гол в ворота "матрасников" – больше всех (у Роналду – 25). К Месси присоединился одноклубник и хороший товарищ вне поля – Луис Суарес. Слова игроков "сине-гранатовых" приводит AS и Goal.

Читайте такжеСимеоне рад победе над лучшей командой по владению, Вальверде раздосадован офсайдом Видаля

"Позор. Мы контролировали игру, доминировали и атаковали, но нам нужно прибавлять – наши результаты оставляют желать лучшего. Мы допустили детские ошибки, постараемся дальше двигаться без них. Конечно, тяжело принять, что мы покинули турнир, который стремились выиграть. Теперь у нас будет больше времени, чтобы подготовиться к следующему матчу. Мы лидируем в Ла Лиге, но игру все равно нужно улучшать".

"Атлетико" был уже почти мертв, но за 10 минут перевернул игру. Вальверде? Сейчас нужно быть сплоченными. Я верю в Эрнесто. Это нормально, когда общественность начинает говорить об отставке после поражений", – отметил Месси.

"Вальверде не виноват, ошибки допустили игроки. VAR? Я уже говорил по этому поводу… Самая логичная система – это автоматическое определение голов. С офсайдами же можно ошибиться, поскольку решения принимают такие же люди, как мы", – сказал Суарес.

По поводу VAR добавил экс-арбитр Андухар Оливер – бывший судья считает, что "гол Месси не засчитали справедливо, он действительно подыграл себе рукой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Эрнесто Вальверде Суперкубок Испании Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона VAR
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
10.01.2020 в 11:13
6 зол. мячів перетворили Мессі зі скромного хлопця в кококающєго пєтушка
Ответить
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
10.01.2020 в 10:39
Великая Барселона стала невеликой. Ждем ЛЧ:)))
Ответить
+4
-1
prockop4uck (Киев)
10.01.2020 в 11:15
Да что там ждать, все и так известно: традиционно влетят 4:0 и будут рассказывать, что ЛЧ им не важна и что это Перес им в шорты зраду подложил
Ответить
+2
-1
prockop4uck (Киев)
10.01.2020 в 10:13
Сейчас бы в 30тник допускать детские ошибки и размазывать сопли от бессилия бросаясь на судей и соперников
Ответить
+4
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.01.2020 в 10:19
Это ты от бессилия выдавить из себя хоть что-то умное, бросаешься на великую Барселону. Да, проиграли, да, спокойно ответили на вопросы.. И заметь, не как твой кумир - португальская нюня после поражений - "Если бы все игроки соответствовали моему уровню"....
Ответить
+2
-7
kapkan (Луганск)
10.01.2020 в 09:56
Скажите большое спасибо центу обороны, в особенности Умтити.
Ответить
+4
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
10.01.2020 в 09:50
Дійсно так... Атлетико був ніяким... Проте не треба так рано було його списувати! Битися до кінця команда Ел Чоло завжди буде! Це головна їх фішка.
Ответить
+5
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...