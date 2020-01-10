(Анти) Герой футбольного дня. Херард Пике

Начнем с того, что никто пренебрегать Суперкубком не собирался. Это было понятно до, во время и подтвердилось после поединка. Сначала – когда Эрнесто Вальверде объявил заявку на турнир, затем – какой состав выставил на полуфинальный матч и как футболисты реагировали на события на поле (в частности, реакция Нето на плохую игру защитников), и, наконец, когда футболисты "Барсы" раздавали комментарии после матча: "Конечно, трудно принять, что мы покинули турнир, который стремились выиграть!" (с).

Оставит это поражение (2:3) от "Атлетико" неприятный осадок на истории "Барсы". Впервые за восемь лет каденции Диего Симеоне (27 матчей против "Барсы") каталонцы пропустили от мадридцев три гола. Впервые в течение 21-го года "гранатовые" проиграли матч, ведя в счете за десять минут до конца. И корень всех этих проблем – оборона команды.

Одинаково виноваты как Самуэль Юмтити, так и Херард Пике. Можно предполагать, что с Лангле было бы лучше, но никак доказать это не получится. А вот анализировать недостатки центральных защитников, которые были на поле – пожалуйста. В первом тайме "Атлетико" почти не угрожал воротам "Барсы", а вот минимальное давление в тайме втором сразу вызвало проблемы. Минимальное, потому как Коке едва появился на поле и сразу замкнул комбинацию из дворового футбола с простой "перепасовкой" между Феликсом и Корреа. Мяч легко пролетел мимо Юмтити, а Пике вообще потерял зону, не вовремя и небрежно высунувшись на встречу Феликсу далеко от радиуса штрафной зоны.

Витоло, когда зарабатывал пенальти, снова убежал к воротам Нето по центральной зоне, которую потерял Херард Пике. И, наконец, третий гол "Атлетико" – слишком легко Мората оставил в дураках одного из лучших защитников первого круга Ла Лиги по версии авторитетных испанских СМИ и вывел Корреа на "свидание" с Нето (никто не сумел подстраховать). Претензий к Пике гораздо больше, чем может выдержать самолюбие такого уважаемого и опытного футболиста.

Он мог, конечно, стать героем, если бы арбитры засчитали его гол при счете 2:1 после прострела Артуро Видаля. Тогда матч сложился бы иначе, но не повезло с минимальным офсайдом у чилийца. Однако судьба не осталась в долгу и отдала "заем" в моменте, когда арбитр не назначил довольно логичный пенальти за игру рукой Херарда в штрафной "Барсы" уже при счете 2:2.

Это был не его день? Или просто это уже его уровень? "Барса" и в Ла Лиге пропускает наибольше среди топ-4 и не всегда компенсирует недостатки в обороне мощной атакой. Почти в каждой линии "Барса" опирается на ветеранов, которые авторитетные и с почетным прошлым, но не всегда надежны здесь и сейчас.