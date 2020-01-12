Кубок Испании. Второй раунд. Прогулка Севильи, успех Эспаньола

Второй раунд Кубка Испании – это хронологически третья стадия турнира. В ней принимают участие 56 команд, разделенных на 28 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по один матч.

Все команды – это победители предыдущего раунда. Здесь соревнуются представители Терсеры, Сегунды В, Сегунды и Ла Лиги. Собственно, элитарный дивизион (Ла Лига) представлен пятнадцатью участниками – лишь "Реал", "Барселона", "Валенсия" и "Атлетико" как участники Суперкубка Испании стартуют в кубке из более поздних стадий. "Алавес" вылетел на предыдущем этапе, вчера также прекратил борьбу "Хетафе".

Матчи проходят на полях команд из более низких лиг.

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Для "Севильи" этот матч, как и полагается, был только разминкой. Хулен Лопетеги, как и большинство его коллег, не стал экспериментировать с составом, и выставил против представителя четвертого дивизиона почти всех сильнейших. Чем это обернулось? Да, погромом представителя Терсеры.

Надо отметить гол Люка де Йонга, которого многие критикуют за неудачную игру в Ла Лиге. Хороший матч также провели Нолито и Лукас Окампос. В составе "Эскобедо", что интересно, на 35-й минуте матча появился на поле украинец Виталий Белоус. За свою команду в текущем сезоне отличился уже шестью голами, но сегодня не забил.

"Эскобедо" (IV) - "Севилья" 0:5

Голы: Люк де Йонг 14, Нолито 38, Лукас Окампос 57, Франко Васкес 75, Оливер Торрес 90

Второй матч Абелардо у руля "Эспаньола" – и второй успех. После ничьей 2:2 с "Барсой" в Ла Лиге, "попугаи" легко одолели представителя Сегунды В СС "Рейес". Сразу отмечаем гол звездного новичка "Эспаньола" Рауля де Томаса, за которого клуб заплатил "Бенфике" около двадцати миллионов евро.

СС "Рейес" (ІІІ) - "Эспаньол" 0:2

Голы: Хонатан Кальери 45, Рауль де Томас 85

В шаге от провала находился "Эйбар". Команда проигрывала за десять минут до финального свистка, но затем не только вернулась в борьбу, но и вышла вперед без необходимости затрачивать силы в экстра-таймах. Это классика драмы – "Касереньо" вылетел из-за автогола на 90+3-й минуте.

"Касереньо" (IV) - "Эйбар" 1:2

Голы: Маркос Торрес 64 - Педро Леон 79, Альберто Дельгадо 90+3 (автогол)