Флорентино Перес: Мы подписали Куртуа, потому что он лучший в мире, и сегодня он это доказал

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал победу "сливочных" в Суперкубку Испании.

– Мы очень рады. Знаем, что в серии пенальти для победы нужна удача. Я поздравляю "Атлетико" – они были достойным соперником.

- Зидан берет все финалы.

– Надеемся, он принесет нам еще больше трофеев.

- Куртуа спасал в игре и в серии пенальти.

– Мы подписали его, потому что считали лучшим голкипером мира. И сегодня он это доказал.

– Оцените удаление Вальверде.

– Он предотвратил явную возможность «Атлетико» забить, и это позволило нам продолжать матч со счетом 0:0, – сказал Флорентино Перес.

"Реал" в финале обыграл "Атлетико в серии пенальти.