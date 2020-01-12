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Флорентино Перес: Мы подписали Куртуа, потому что он лучший в мире, и сегодня он это доказал
Президент "Реала" подвел итоги победы над "Атлетико"
Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал победу "сливочных" в Суперкубку Испании.
– Мы очень рады. Знаем, что в серии пенальти для победы нужна удача. Я поздравляю "Атлетико" – они были достойным соперником.
- Зидан берет все финалы.
– Надеемся, он принесет нам еще больше трофеев.
- Куртуа спасал в игре и в серии пенальти.
– Мы подписали его, потому что считали лучшим голкипером мира. И сегодня он это доказал.
– Оцените удаление Вальверде.
– Он предотвратил явную возможность «Атлетико» забить, и это позволило нам продолжать матч со счетом 0:0, – сказал Флорентино Перес.