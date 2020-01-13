Ян Облак: Вальверде сфолил и лишил нас явного шанса забить. Это чистая красная

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак подвел итоги поражения от "Реала" в финале Суперкубка Испании.

"Мы отлично играли 90 минут, но в итоге ничего не вышло. Дошло до пенальти, это лотерея. Они забивали, мы нет. Нужно поднять голову и идти вперед.

Вальверде сфолил на Морате, чтобы мы не забили. Это чистая красная карточка. Он принял такое решение и лишил нас явного шанса забить.

Я поздравляю игроков "Реала", они выиграли. Мы разочарованы. Мы хотели выиграть этот кубок, но нам не хватило удачи", – поделился Ян Облак.