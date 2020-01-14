Официально: Кике Сетьен - новый тренер Барселоны

Каталонская "Барселона" официально объявила об увольнении Эрнесто Вальверде. Последним матчем для испанского наставника стала встреча с "Атлетико", где победа была упущена на последних минутах. После руководство команды приняло решение об отставке.

Новым тренером каталонцев стал Кике Сетьен, который до этого тренировал "Бетис", но был уволен в прошлом сезоне. Контракт со Сетьеном подписан до лета 2022 года.

Quique Setién será el nuevo entrenador del FC Barcelona ¡Bienvenido! — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020

Вальверде работал с "Барселоной" с лета 2017 года. Он дважды становился чемпионом страны, по разу брал Кубок и Суперкубок. В Лиге Чемпионов доходил максимум до полуфинала.

Первый матч новый наставник проведет уже на этих выходных против "Гранады".