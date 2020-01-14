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Официально: Кике Сетьен - новый тренер Барселоны

Испания
(1 голосов)

То, чего и следовало ожидать

Официально: Кике Сетьен - новый тренер Барселоны
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" официально объявила об увольнении Эрнесто Вальверде. Последним матчем для испанского наставника стала встреча с "Атлетико", где победа была упущена на последних минутах. После руководство команды приняло решение об отставке.

Новым тренером каталонцев стал Кике Сетьен, который до этого тренировал "Бетис", но был уволен в прошлом сезоне. Контракт со Сетьеном подписан до лета 2022 года.

Вальверде работал с "Барселоной" с лета 2017 года. Он дважды становился чемпионом страны, по разу брал Кубок и Суперкубок. В Лиге Чемпионов доходил максимум до полуфинала.

Первый матч новый наставник проведет уже на этих выходных против "Гранады".

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (8)
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Барселиниус (землянин)
14.01.2020 в 01:16
Пиз@а Барсе.
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mafan (Рівне)
14.01.2020 в 01:17
Справді, якийсь пи"""ць, - це моє перше враження від новини
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Барселиниус (землянин)
14.01.2020 в 01:22
Вы знаете, я уже честно говоря устал от этого дурдома.
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oda1979 (Запорожье)
14.01.2020 в 01:12
В своей кроватке усмехнулся человек по имени Лео, повернулся на бочок и сладко заснул..
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mafan (Рівне)
14.01.2020 в 01:05
Я не поняв. Хлопці, з Монреалю і ще там, ви називали цього дядька. Але зараз прямо зараз - це щось додасть??!!
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Барселиниус (землянин)
14.01.2020 в 01:14
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mafan (Рівне)
14.01.2020 в 01:16
Отже, ваша думка - що призначення Кіке означатиме? (Я не знаю про роботу цього пана нічогісінько)
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Барселиниус (землянин)
14.01.2020 в 01:17
Смотрите выше, шановный. )
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