Стали известны подробности увольнения Вальверде с поста тренера Барселоны

Издание Cadena Ser сообщила о подробностях увольнения Эрнесто Вальверде с должности галвного тренера "Барселоны".

По информации источника, 13 января, руководители клуба - президент Хосеп Мария Бартомеу, директор Хавьер Бордас и генеральный директор Оскар Грау - прибыли на базу для встречи с менеджером. Бартомеу сказал Вальверде, что клуб находится под давлением, а также опроверг слухи о попытках пригласить главного тренера "Аль-Садда" Хави Эрнандеса, не дождавшись окончания сезона.

Услышав это, Вальверде посчитал, что Бартомеу хочет, чтобы он самостоятельно подал в отставку, пожаловался на события последних часов и заявил, что для увольнения клуб должен связаться с его представителями, в противном случае он продолжит работу.

После встречи с Вальверде на базе руководство "Барселоны" провело совещание, на котором решило отправить специалиста в отставку. Клуб затем связался с представителями Эрнесто и вечером объявил о его уходе.

Напомним, что новым главным тренером "Барселоны" стал Кике Сетьен, последним клубом которого был "Бетис". Контракт с ним подписан до 2022-го года.