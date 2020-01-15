Решающий матч чемпионата? Стала известна дата Эль-Классико

Многие зрители ожидали увидеть встречу "Реала" и "Барселоны" в финальном матче за Суперкубок. Однако каталонцы не смогли обыграть "Атлетико".

"Эль-Классико" в чемпионате у зрителей никто не отберет. Стала известна дата матча, который состоится во второй части чемпионата. Об этом сообщает AS.

Две главные команды Испании сыграют первого марта. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Это будет поединок 26-го тура Ла Лиги.

Напомним, что сейчас каталонцы и "сливочные" делят первое место, имея в активе ппо сорок пунктов.