Примера. 20-й тур. Реал - Севилья 2:1. План Зидана снова лучше

Это уже похоже на тенденцию: против команд, более-менее приближенных по классу к "Реалу", Зинедин Зидан выбирает прагматическую модель игры. Тактика не меняется – 4-3-3, но действия футболистов полны осторожности и вдумчивости. Показательным в этом плане может быть матч "Реала" против "Севильи" в первом круге. Нечто похожее было и сегодня.

Не вышел в основе Карим Бензема, остался в резерве и Жуниор Винисиус, поэтому надежды в атаке возлагались на Луку Йовича, Родриго и Лукаса Васкес. Однако первый тайм прошел почти без моментов. Только Лука Модрич пробил по воротам с угрозой для Вацлика. Йович потерял возможность на старте поединка, Марсело и Каземиро свои удары тоже как следует не подготовили.

"Севилья" сначала опасалась соперника и отсиживалась на своей половине поля, но потом поняла: из этого добра не будет. Во второй половине тайма гости играли лучше и могли выйти вперед. Сначала в момент, когда пробил Эль-Хаддади (Куртуа эффектно отбил мяч в сторону), а потом когда Регилон опасно прострелил с фланга (Карвахаль перекусил). Однако ближе всех к успеху был Люк де Йонг. Собственно, нападающий сделал все от себя зависящее, но арбитр отменил его гол за якобы фол Гудель против Милитао. Бразильца, который опекал де Йонга, действительно заблокировали в штрафной зоне, не позволив ему плотно сыграть с оппонентом, когда тот забивал, но Гудель просто стоял на месте. Это Милитао в него врезался, а не наоборот.

Хулен Лопетеги свирепствовал, но нужно было играть дальше. "Севилья" и продолжала гнуть свою линию: довольно смело переходила через центр поля, но затем останавливалась и не шла напролом, а нащупывала слабые места в защите соперника. Но нащупать не могла.

А "Реал" просто терпел – по образцу матча в первом круге. И дотерпел до забитого мяча: Каземиро подключился к атаке по правому флангу, отпасовал на Йовича, а сам побежал в штрафную. Получил от серба передачу пяткой и точно пробил в дальний угол мимо Вацлика. Это был лишь третий удар в створ от обеих команд.

Только после этого "Севилья" отбросила идею поиска слабых мест в обороне "Реала". Пошла вперед дерзко и быстро добилась успеха. Мунир и Люк де Йонг протаранили защиту мадридцев, нидерландский форвард получил мяч на линии штрафной зоны и классно пробил под дальнюю штангу. Пожалуй, на тот момент – закономерный паритет.

"Закрылись долги" и относительно отмененного гола де Йонга. Ведь если тогда были основания засчитать взятие ворот, то теперь – отменить его из-за игры рукой Мунира. Неумышленной, но явно выгодной для "Севильи". Баланс означал, что обеим командам нужно начинать все сначала и "Реал" быстрее среагировал на обстоятельства. Простая, но эффективная атака с фланговой подачей от Васкеса и ударом головой от Каземиро снова обусловила преимущество мадридцев. И теперь уже "Севилья" не нашла в себе сил снова пойти на штурм.

Хозяева контролировали игру и, если не считать мелких моментов, держали мяч как можно дальше от "горячих зон". Ну, разве что у чужих владений температуру повышали – когда пробивали по воротам Винисиус, Бензема и Кроос. Финальный отрезок поединка "Реал" провел очень уверенно.

Второй раз в сезоне Зидан перехитрил Хулена Лопетеги. Его план, как и в первом круге, сработал лучше.

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Севилья" 2:1

Голы: Карлос Каземиро 57, Карлос Каземиро 69 - Люк де Йонг 64

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Лука Йович (Карим Бензема 62), Марсело (Ферлан Менди 71), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Родриго Силва (Винисиус Жуниор 62)

"Севилья": Томаш Вацлик, Эвер Банега (Рони Лопес 85), Жюль Кунде, Хесус Навас, Неманья Гудель, Франко Васкес (Оливер Торрес 75), Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эн-Несири 67), Диего Карлос, Серхио Регилон, Фернандо Франсиско Режес

Предупреждения: Лука Модрич 37, Даниэль Карвахаль 87, Карлос Каземиро 88 - Эвер Банега 54