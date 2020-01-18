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Примера. 20-й тур. Реал - Севилья 2:1. План Зидана снова лучше

Испания
(2 голосов)

Второй раз в сезоне Зизу перехитрил Хулена Лопетеги

Примера. 20-й тур. Реал - Севилья 2:1. План Зидана снова лучше
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это уже похоже на тенденцию: против команд, более-менее приближенных по классу к "Реалу", Зинедин Зидан выбирает прагматическую модель игры. Тактика не меняется – 4-3-3, но действия футболистов полны осторожности и вдумчивости. Показательным в этом плане может быть матч "Реала" против "Севильи" в первом круге. Нечто похожее было и сегодня.

Не вышел в основе Карим Бензема, остался в резерве и Жуниор Винисиус, поэтому надежды в атаке возлагались на Луку Йовича, Родриго и Лукаса Васкес. Однако первый тайм прошел почти без моментов. Только Лука Модрич пробил по воротам с угрозой для Вацлика. Йович потерял возможность на старте поединка, Марсело и Каземиро свои удары тоже как следует не подготовили.

Примера. 20-й тур. Реал - Севилья 2:1. План Зидана снова лучше - изображение 1

"Севилья" сначала опасалась соперника и отсиживалась на своей половине поля, но потом поняла: из этого добра не будет. Во второй половине тайма гости играли лучше и могли выйти вперед. Сначала в момент, когда пробил Эль-Хаддади (Куртуа эффектно отбил мяч в сторону), а потом когда Регилон опасно прострелил с фланга (Карвахаль перекусил). Однако ближе всех к успеху был Люк де Йонг. Собственно, нападающий сделал все от себя зависящее, но арбитр отменил его гол за якобы фол Гудель против Милитао. Бразильца, который опекал де Йонга, действительно заблокировали в штрафной зоне, не позволив ему плотно сыграть с оппонентом, когда тот забивал, но Гудель просто стоял на месте. Это Милитао в него врезался, а не наоборот.

Хулен Лопетеги свирепствовал, но нужно было играть дальше. "Севилья" и продолжала гнуть свою линию: довольно смело переходила через центр поля, но затем останавливалась и не шла напролом, а нащупывала слабые места в защите соперника. Но нащупать не могла.

Примера. 20-й тур. Реал - Севилья 2:1. План Зидана снова лучше - изображение 2

А "Реал" просто терпел – по образцу матча в первом круге. И дотерпел до забитого мяча: Каземиро подключился к атаке по правому флангу, отпасовал на Йовича, а сам побежал в штрафную. Получил от серба передачу пяткой и точно пробил в дальний угол мимо Вацлика. Это был лишь третий удар в створ от обеих команд.

Только после этого "Севилья" отбросила идею поиска слабых мест в обороне "Реала". Пошла вперед дерзко и быстро добилась успеха. Мунир и Люк де Йонг протаранили защиту мадридцев, нидерландский форвард получил мяч на линии штрафной зоны и классно пробил под дальнюю штангу. Пожалуй, на тот момент – закономерный паритет.

"Закрылись долги" и относительно отмененного гола де Йонга. Ведь если тогда были основания засчитать взятие ворот, то теперь – отменить его из-за игры рукой Мунира. Неумышленной, но явно выгодной для "Севильи". Баланс означал, что обеим командам нужно начинать все сначала и "Реал" быстрее среагировал на обстоятельства. Простая, но эффективная атака с фланговой подачей от Васкеса и ударом головой от Каземиро снова обусловила преимущество мадридцев. И теперь уже "Севилья" не нашла в себе сил снова пойти на штурм.

Примера. 20-й тур. Реал - Севилья 2:1. План Зидана снова лучше - изображение 3

Хозяева контролировали игру и, если не считать мелких моментов, держали мяч как можно дальше от "горячих зон". Ну, разве что у чужих владений температуру повышали – когда пробивали по воротам Винисиус, Бензема и Кроос. Финальный отрезок поединка "Реал" провел очень уверенно.

Второй раз в сезоне Зидан перехитрил Хулена Лопетеги. Его план, как и в первом круге, сработал лучше.

Примера. 20-й тур. Реал - Севилья 2:1. План Зидана снова лучше - изображение 4

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Севилья" 2:1
Голы: Карлос Каземиро 57, Карлос Каземиро 69 - Люк де Йонг 64

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Лука Йович (Карим Бензема 62), Марсело (Ферлан Менди 71), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич, Родриго Силва (Винисиус Жуниор 62)

"Севилья": Томаш Вацлик, Эвер Банега (Рони Лопес 85), Жюль Кунде, Хесус Навас, Неманья Гудель, Франко Васкес (Оливер Торрес 75), Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддади (Юссеф Эн-Несири 67), Диего Карлос, Серхио Регилон, Фернандо Франсиско Режес

Предупреждения: Лука Модрич 37, Даниэль Карвахаль 87, Карлос Каземиро 88 - Эвер Банега 54

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В статье: Зинедин Зидан Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Карлос Каземиро Хулен Лопетеги Севилья (Испания)
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Комментарии (32)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2020 в 19:52
Друзья из Испании только что написали.... Флорентино Перес .... в бешенстве....Старичок так долго ищет забивных нападающих, летом накупил втридорога непонятно кого... А мимо него гордо и уверенно в дортмундские двери постучало юное дарование - Холанд... Который сегодня, в первом матче за Боруссию, сделал хет-трик...
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
18.01.2020 в 19:51
Всех, кто за Реал - с победой. Можно сказать, с победой на классе. Похоже, в Реале умеют решать кадровые проблемы. Когда нет в игре одних - за них хорошо отрабатывают другие Это об опорнике Каземиро, забившем 2 гола. Не забудем отдавшего пас Йовича, очень хороший пас. Появился, на мой взгляд, в игре Реала какой - то запас прочности, которого ранее не было. Справедливости ради - до второго гола Реала игра была равной. Ну а после - Севилья больше не помышляла, поэтому и можно сказать - победа на классе.
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+1
0
Володимирович (Кременчуг)
18.01.2020 в 19:49
Усіх фанів Реалу з перемогою!!! Каземіро вразив!!! Це як би свого часу Мілан виграв би в умовного Лаціо і Стам забив вдвічі!!! Починаю вірити в загальний успіх!!! Тим більш враховуючи жахливу ситуацію в стані головного конкурента!!!
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+2
0
аалекс ( Крым)
18.01.2020 в 19:31
Зидан хорош. Реал с заслуженной победой. Первый гол Севильи 50 на 50, ну а второй, абсолютно левый (любая игра рукой в нападении - нарушение)
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+3
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2020 в 19:30
Для тех, кто фантазирует на тему, что арбитры не лояльны к Реалу предлагаю самим убедиться! ЗахОдите в ютуб, но сначала, через гугл переводчик определяете для себя поисковую фразу. Обязательно фраза должна быть или на испанском или на английском языке. А фраза такая: Сезон 2016-2017 результативные ошибки арбитров в пользу Реала... Очень советую.... Вот там вы и увидите и карате Реала и непоставленные пенальти в ворота Реала, и голы из офсайдов...И обязательно сравните с моментом не засчитанного гола сегодня...
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+2
-5
Algrab (Костопiль)
18.01.2020 в 19:31
А де про КР,оленю?
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+3
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2020 в 19:34
Не буду тебе мешать.. Судя по твоим глупым вбросам, ты в зоопарке, среди своих... Не отвлекайся..
+1
-2
Algrab (Костопiль)
18.01.2020 в 19:35
Продовжуй галлюцинувати:)
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
18.01.2020 в 19:24
В будке решили на себя не брать... Судья в поле посмотрел телевизор и решил: брать...
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+3
-3
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Blackboria (Тернопіль)
18.01.2020 в 19:21
Мадрід не може? Арбітр допоможе.
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+4
-3
Algrab (Костопiль)
18.01.2020 в 19:22
Протри перископ.
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+2
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2020 в 19:13
Как я и говорил, Реал очень слабый. Игра без выдумки и фантазии. Как и раньше, бей-беги...Но, к этому очень слабому Реалу, бонусом, снова лепятся очень лояльные арбитры... Подумать только, в то время, как в прошлых сезонах, да и в целом, регулярно, всегда, Реал локтями и ногами в стиле карате вычищал всё у своих ворот, борцовскими приемами укладывал на землю соперников, чтобы те не забили гол, и это судьями им все прощалось, сегодня арбитр отменил справедливый гол Севильи только потому один слепой теленок в белой форме разогнался бежать и уткнулся в соперника...Какой позор....И не будем забывать, что в финале ЛЧ 2014 года, за 30 сек. до конца матча был куда более вопиющий фол! Бейл со всего размаху бьет локтем в лицо Хуанфрана, то не выпрыгивает на мяч при угловом и рамос без опеки и какого-либо сопротивления, выпрыгивает и забивает гол...Ужас, как арбитры регулярно трахают футбольные правила в угоду Реалу...
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+6
-8
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ВітяДобрий ніч (Київ)
18.01.2020 в 19:15
Ти матч дивився чи сон?
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+6
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2020 в 19:16
А ты матч смотрел или бухал?
+6
-6
Algrab (Костопiль)
18.01.2020 в 19:19
Зміни платівку,оленю,і визнай,що Реал сильніший.
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+6
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2020 в 19:19
Зміни платівку,оленю,і визнай,що Реал слабаки!
+2
-4
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liver.barca.4.0
18.01.2020 в 19:19
Ужас, подумать только, как очень слабый Реал идет наравне с Барселоной в чемпионате, а по трофеям ее даже опережает. А в этом матче смог победить даже без Рамоса и Вальверде, двух важнейших фигур в составе Мадрида.
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+4
-2
Algrab (Костопiль)
18.01.2020 в 19:21
Подивимося,як "сильна" Барса буде грати із суперклубом "Гранада":)
+3
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2020 в 19:23
Ответ мальчику под ником реал- аякс 1-4 !!! Запомни... По трофеям Барса на два впереди, по победам в класико Барса впереди 96-95.. А то, что реал сегодня случайно выиграл, так все это видели.. Благодаря арбитру... А в чем вопрос?
+1
-3
Algrab (Костопiль)
18.01.2020 в 19:27
Класний нік!Супер!Порно в Ліверпулі ввійшло в історію назавжди!Ліверпуль-ФКБ(балет)4-0!!!!!!!!!!!!!!
0
-3
avatar
liver.barca.4.0
18.01.2020 в 19:27
Благодаря какому арбитру, дедуля? Арбитр голы за Каземиро забивал? Или блокировку игрока Реала делал арбитр? Он еще многое простил Севилье, включая грубую игру и руку лежащего на газоне игрока перед их единственным голом.
+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2020 в 19:32
Ответ мальчику под ником реал-аякс 1-4 !!! Спасибо за поддержку! Ты не оспариваешь, что у Барсы больше трофеев и что в класико тоже статистика за Барсой, это главное.. Значит ты подтвердил, что я прав. Остальное не важно..
0
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
18.01.2020 в 19:07
Закономірний результат. У Реала непогана командна гра і хороший захист, а не "розставлені ноги", як в фк Барселони
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+3
-5
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MES QUE UN CLUB
18.01.2020 в 19:01
Ожидаемый результат. Думал разница будет мяча в два. Логопед он и в Севилье логопед. Прыгает на кромке поля как одержимый, а толку 0. ))
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+5
-2
Algrab (Костопiль)
18.01.2020 в 18:53
Класна гра від Реалу!Молодці!!!
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+2
-7
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Барселиниус (землянин)
18.01.2020 в 18:53
Судья пдрс
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+5
-4
Algrab (Костопiль)
18.01.2020 в 18:54
Це ти про себе?Згідний-ти пдрс.
Ответить
+1
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
18.01.2020 в 19:12
Костопольская порода дятлов это шо то особенное...
Ответить
+3
-2
avatar
liver.barca.4.0
18.01.2020 в 19:20
Действительно, пдрс, засчитал гол после руки лежащего на газоне игрока Севильи. А так мог бы быть очередной сухарь в активе Куртуа.
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+2
-2
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Loader (Днепр)
18.01.2020 в 19:21
Сухарь у Куртуа развалился еще в первом тайме.
+2
-2
avatar
liver.barca.4.0
18.01.2020 в 19:28
К вашему сожалению, в зачет развалившихся сухарей идут только голы, забитые по правилам футбола.
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
18.01.2020 в 19:41
То, что судьи пытаются периодически набить его карманы сухарями, сути не меняет.
0
-1

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