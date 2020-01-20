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Алавес арендовал вратаря Вест Хэма

Испания
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Испанец вернулся на родину

Алавес арендовал вратаря Вест Хэма
UA-Футбол
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Испанский "Алавес" оформил аренду вратаря Роберто Хименеса. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение расчитано до лета 2020 года. О праве выкупа ничего не сообщается, а потому по окончании аренды он должен будет вернуться в "Вест Хэм".

В текущем сезоне Хименес провел 13 матчей и пропустил 18 голов.

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В статье: Роберто Хименес Алавес Вест Хэм (Лондон)
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