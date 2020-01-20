Испания
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Алавес арендовал вратаря Вест Хэма
Испанец вернулся на родину
Испанский "Алавес" оформил аренду вратаря Роберто Хименеса. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Соглашение расчитано до лета 2020 года. О праве выкупа ничего не сообщается, а потому по окончании аренды он должен будет вернуться в "Вест Хэм".
OFICIAL: Roberto Jiménez reforzará la meta del Glorioso— Deportivo Alavés (@Alaves) January 20, 2020
В текущем сезоне Хименес провел 13 матчей и пропустил 18 голов.
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