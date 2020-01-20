Алавес арендовал вратаря Вест Хэма

Испанский "Алавес" оформил аренду вратаря Роберто Хименеса. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение расчитано до лета 2020 года. О праве выкупа ничего не сообщается, а потому по окончании аренды он должен будет вернуться в "Вест Хэм".

OFICIAL: Roberto Jiménez reforzará la meta del Glorioso — Deportivo Alavés (@Alaves) January 20, 2020

В текущем сезоне Хименес провел 13 матчей и пропустил 18 голов.