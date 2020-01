Сын чемпиона мира. О 18-летнем бразильце, за которого Реал отдал 30 млн

С середины лета прошлого года жизнь этого парня проходит в турбо-режиме. Игрок молодежной команды "Фламенго" с тех пор взлетел настолько, что стал "сливочным", подписал контракт с мадридским "Реалом". Только две большие вершины не покорились ему за это время - он не сыграл в двух больших финалах, Копа Либертадорес и клубного чемпионата мира. Каждый раз тренер давал шанс более опытным, или просто форвардам. Однако сетовать на судьбу он точно не будет. 17-летнего парня "Фламенго" не отпустил на юношеский чемпионат мира, потому что считал его слишком нужным для команды, которая тогда боролась за все возможные в футболе титулы.

Сейчас Рейниер в составе сборной Бразилии принимает участие в олимпийском квалификационном турнире, его команда выиграла первый поединок против Перу 1:0, а игрок вышел на поле в день своего 18-летия. Вроде бы ничего особенного, но это турнир, где выступают преимущественно парни в возрасте 21-23 года. Уже экс-фламенгиста там белая ворона. На следующий день после игры "Реал" подписал с ним контракт, ценой в 30 миллионов евро - 24 клубу, 3 агенту, 3 семье парня, который владеет частью прав на него. Это только за сам переход. В случае успешных выступлений будут и другие выплаты. Из-за высокой цены (клаусула футболиста равнялась 70 миллионам евро, ведь ловкий "Фламенго" в октябре переподписал с ним контракт) мадридцы ждали совершеннолетия игрока и только тогда заключил соглашение.

THIS is what you can look forward to from our latest recruit - @ReinierJesus_19! #WelcomeReinier pic.twitter.com/KT797AutSF