Сын чемпиона мира. О 18-летнем бразильце, за которого Реал отдал 30 млн

С середины лета прошлого года жизнь этого парня проходит в турбо-режиме. Игрок молодежной команды "Фламенго" с тех пор взлетел настолько, что стал "сливочным", подписал контракт с мадридским "Реалом". Только две большие вершины не покорились ему за это время - он не сыграл в двух больших финалах, Копа Либертадорес и клубного чемпионата мира. Каждый раз тренер давал шанс более опытным, или просто форвардам. Однако сетовать на судьбу он точно не будет. 17-летнего парня "Фламенго" не отпустил на юношеский чемпионат мира, потому что считал его слишком нужным для команды, которая тогда боролась за все возможные в футболе титулы.

Сейчас Рейниер в составе сборной Бразилии принимает участие в олимпийском квалификационном турнире, его команда выиграла первый поединок против Перу 1:0, а игрок вышел на поле в день своего 18-летия. Вроде бы ничего особенного, но это турнир, где выступают преимущественно парни в возрасте 21-23 года. Уже экс-фламенгиста там белая ворона. На следующий день после игры "Реал" подписал с ним контракт, ценой в 30 миллионов евро - 24 клубу, 3 агенту, 3 семье парня, который владеет частью прав на него. Это только за сам переход. В случае успешных выступлений будут и другие выплаты. Из-за высокой цены (клаусула футболиста равнялась 70 миллионам евро, ведь ловкий "Фламенго" в октябре переподписал с ним контракт) мадридцы ждали совершеннолетия игрока и только тогда заключил соглашение.

THIS is what you can look forward to from our latest recruit - @ReinierJesus_19! #WelcomeReinier pic.twitter.com/KT797AutSF — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) January 20, 2020

Дела Рейниера ведет его отец. Именно его выбором был "Реал", ведь отец хорошо знаком с Испанией и в 2018-м уже возил сына на просмотр в этот клуб. Именно тогда был заложен фундамент нынешнего контракта.

Немного об отце. Он чемпион мира. Более того, он автор решающего гола на мундиале. Это было в 1985-м на чемпионате по старинному футзалу, который еще не был под юрисдикцией ФИФА. Однако достижения папы, которого зовут Мауро Бразилия (второе - это прозвище, потому что он из столицы страны), от этого не становится меньше. Играли в Испании и против Испании в финале. Мауро забил и сделал счет 3:0 в момент, когда его команду испанцы сильно гоняли при поддержке 12000 болельщиков в Мадриде. Победили 3:1. Мауро же с финальным свистком от радости запустил мяч в потолок мадридского дворца спорта. Рейниер тоже начинал в футзале.

Рейниер и его семья

Впоследствии парень прошел всю "тропу величия футбола Рио". Он был в академиях "Васко да Гамы", "Ботафого" и "Флуминенсе" до того, как стать Менгиста.

Дебютировал за взрослый "Фламенго" он в матче Копа Либертадорес и не в рядовом, а ⅛ финала. После поражения в гостях 0:2, рубро-негрос дома выиграли с тем же счетом и одолели соперника в серии пенальти. Реиниер провел на поле более 20 минут, заменил самого Габигола. В чемпионате Бразилии он дебютировал в провальном для команды матче того суперового сезона, 4 августа против "Баиы" 0:3.

Первый взрослый официальный гол забил в матче чемпионата против "Аваи" 7 сентября. Во втором круге сделал дубль в поединке с этим же соперником. Поэтому из своих 6 голов как профи он половину забил "Аваи".

Атакующий полузащитник покинул "Фламенго", осуществив свою мечту, о которой говорил в интервью еще в 2017-м, сыграл против "Васко да Гамы" (первого своего клуба) на "Маракане". Это был самый яркий матч сезона в чемпионате Бразилии и завершился он со счетом 4:4. Рейниер вышел в основе, однако в перерыве был заменен.

И еще немного о себе скажет сам. Коротенькое свежее интервью для AS:

- В марте 2018 ты был на "Сантьяго Бернабеу". Думал тогда, что однажды подпишешь контракт с мадридским "Реалом"?

- Мечта любого ребенка - играть в таком гиганте как "Реал". Когда я посетил "Сантьяго Бернабеу", я не представлял, что в моей жизни будет так много вещей и я смогу осуществить свою мечту.

- Как ты узнал об интересе из Мадрида?

- Я был на клубном чемпионате мира, когда начал выяснять, что происходит. Моя семья и мой агент приехали в отель и рассказали мне. Я был удивлен и одновременно был очень рад.

- В детстве ты болел за "Реал". Почему?

- "Реал" самый большой клуб в мире и всегда имел отличные команды. С детства отец всегда поощрял меня смотреть матчи "Реала". Я мысленно был игроком "Реала" еще с "Галактического" периода, тогда я был еще очень маленьким. Затем же поколения четырех побед в Лиге Чемпионов ....

- В Испании часто ассоциируют игрока из Бразилии с тяжелой судьбой. Как прошло твое детство?

- Мои родители всегда делали все, чтобы у меня и моих сестер было все. Мой отец был чемпионом мира по футзалу из Бразилии. Начал играть на своей улице. Бразилию (город) оставил и переехал в Рио-де-Жанейро в возрасте 11 лет, чтобы попробовать себя футболе. Моя мать и мои сестры оставались в Бразилии и переехали в Рио только тогда, когда была уверенность в том, что проект заработает, и у нас будут условия, чтобы жить хорошо.

- Кто твой кумир?

- Зидан и Кака.

- С кем ты больше всего хочешь играть?

- С Каримом Бензема. Он футболист, который мне очень нравится и он прекрасно взаимодействует со всеми игроками.

- Какой твой месседж болельщикам мадридского "Реала"?

- Привет мадридцы! Я Рейниер. Бразилец. Мне 18 лет. Я хочу войти в историю клуба. Я отдам все, чтобы прославлять футболку величайшего клуба мира. Рассчитывайте на меня. Hala Madrid и ничего другого!