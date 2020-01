Рамос надел на тренировку майку Брайанта, игроки Реала почтили память Коби минутой молчания

Капитан и защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос решил выйти на тренировочное занятие команды в майке национальной сборной Соединенных штатов Америки по баскетболу, с 10-м номером Коби Брайанта на спине.

Испанец присоединился к остальным партнерам, поздоровался с ними и Зинедином Зиданом, после чего футболисты "сливочных" скомпоновались в центральном круге тренировочного поля и почтили легенду баскетбола минутой молчания.

Sergio Ramos wears Kobe Bryant's USA nation team jersey as Real Madrid paid tribute to Kobe with a minute's silence in training. pic.twitter.com/6JYxvj9dLL