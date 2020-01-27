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Рамос надел на тренировку майку Брайанта, игроки Реала почтили память Коби минутой молчания

Испания
(1 голосов)

Достойно

Рамос надел на тренировку майку Брайанта, игроки Реала почтили память Коби минутой молчания
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Капитан и защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос решил выйти на тренировочное занятие команды в майке национальной сборной Соединенных штатов Америки по баскетболу, с 10-м номером Коби Брайанта на спине.

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Испанец присоединился к остальным партнерам, поздоровался с ними и Зинедином Зиданом, после чего футболисты "сливочных" скомпоновались в центральном круге тренировочного поля и почтили легенду баскетбола минутой молчания.

Напомним, 41-летний Коби разбился на вертолете вместе со своей 13-летней дочерью Джанной в воскресенье, 26 января. Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" и 18 раз играл в Матче звезд НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Коби Брайант
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2020 в 19:21
Учитывая тот факт, что мне никто так и не ответил, тогда отвечу Я... Считается ДУРНЫМ ТОНОМ на таких трагических событиях пиариться самому и пиарить кого-то.. Это мерзко. Это должен очень хорошо знать тот, кто не к месту прилепил фразу "достойно". Также, это должен знать гробик с косториля.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2020 в 17:55
Интересно, а кто это решил "достойно" ? Позвольте спросить, достойно чего?
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+2
-6
Algrab (Костопiль)
27.01.2020 в 18:39
Шановна редакція!Забаньте назавжди цього ідіота,будь-ласка...
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+1
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2020 в 19:22
На самом деле идиот это ты...Даже не сомневайся в этом!
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